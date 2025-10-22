Фіцо готовий проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ — які умови

Лідер Словаччини Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що його країна може підтримати новий 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак для цього повинні бути враховані її вимоги щодо цін на енергоносії та щодо автомобільної промисловості.
Головні тези:
- Фіцо вважає новий пакет санкцій проти РФ хорошим інструментом для переговорів.
- Окрім того, він не с ризикованим для самої Словаччини.
Фіцо озвучив ключові вимоги
За словами прем’єра, його команда змогла проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів ЄС формулювання про енергетику та автомобільну промисловість.
Що важливо розуміти, саме вказаними питаннями Роберт Фіцо обумовлював підтримку санкцій проти Росії в минулому.
Як уже згадувалося раніше, проросійський політик добивався від офіційного Брюсселю пригальмувати зі зміною стандартів щодо викидів CO₂ для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року.
Ба більше, він вимагав врешті-решт розв'язати проблему високих цін на енергоносії після можливої відмови Словаччини від закупівлі російської нафти.
