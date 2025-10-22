Фіцо готовий проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ — які умови
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо готовий проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ — які умови

Фіцо

Лідер Словаччини Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що його країна може підтримати новий 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак для цього повинні бути враховані її вимоги щодо цін на енергоносії та щодо автомобільної промисловості.

Головні тези:

  • Фіцо вважає новий пакет санкцій проти РФ хорошим інструментом для переговорів.
  • Окрім того, він не с ризикованим для самої Словаччини.

Фіцо озвучив ключові вимоги

За словами прем’єра, його команда змогла проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів ЄС формулювання про енергетику та автомобільну промисловість.

Що важливо розуміти, саме вказаними питаннями Роберт Фіцо обумовлював підтримку санкцій проти Росії в минулому.

Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, — я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері — тоді я, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Як уже згадувалося раніше, проросійський політик добивався від офіційного Брюсселю пригальмувати зі зміною стандартів щодо викидів CO₂ для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року.

Ба більше, він вимагав врешті-решт розв'язати проблему високих цін на енергоносії після можливої відмови Словаччини від закупівлі російської нафти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В європейських політиків остаточно увірвався терпець через Фіцо
Фіцо загрався у дружбу з Кремлем
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не поразка Росії". Фіцо виступив із новою скандальною заявою
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо публічно підтримав вступ України в Євросоюз
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?