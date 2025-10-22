Фицо готов проголосовать за 19-й пакет санкций ЕС против РФ — какие условия

Лидер Словакии Роберт Фицо официально подтвердил, что его страна может поддержать новый 19-й пакет санкций ЕС против России, однако для этого должны быть учтены ее требования по ценам на энергоносители и в сфере автомобильной промышленности.
Главные тезисы
- Фицо считает новый пакет санкций против РФ хорошим инструментом для переговоров.
- Кроме того, он не рискован для самой Словакии.
Фицо озвучил ключевые требования
По словам премьера, его команда смогла протолкнуть в проекте заключения предстоящего саммита лидеров стран-членов ЕС формулировки об энергетике и автомобильной промышленности.
Что важно понимать, именно этими вопросами Роберт Фицо обусловливал поддержку санкций против России в прошлом.
Как уже упоминалось ранее, пророссийский политик добивался от официального Брюсселя притормозить с изменением стандартов выбросов CO₂ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания с 2035 года.
Более того, он требовал в конце концов решить проблему высоких цен на энергоносители после возможного отказа Словакии от закупки российской нефти.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-