Фицо готов проголосовать за 19-й пакет санкций ЕС против РФ — какие условия
Категория
Экономика
Дата публикации

Фицо готов проголосовать за 19-й пакет санкций ЕС против РФ — какие условия

Фицо озвучил ключевые требования
Читати українською

Лидер Словакии Роберт Фицо официально подтвердил, что его страна может поддержать новый 19-й пакет санкций ЕС против России, однако для этого должны быть учтены ее требования по ценам на энергоносители и в сфере автомобильной промышленности.

Главные тезисы

  • Фицо считает новый пакет санкций против РФ хорошим инструментом для переговоров.
  • Кроме того, он не рискован для самой Словакии.

Фицо озвучил ключевые требования

По словам премьера, его команда смогла протолкнуть в проекте заключения предстоящего саммита лидеров стран-членов ЕС формулировки об энергетике и автомобильной промышленности.

Что важно понимать, именно этими вопросами Роберт Фицо обусловливал поддержку санкций против России в прошлом.

Если мы увидим выводы, которые нам удалось включить в окончательный текст, — я еще раз пройдусь по ним сегодня вечером — тогда я, возможно, проинформирую канцлера Мерца, что мы согласны с 19-м пакетом. Он не касается нас напрямую, но это хороший инструмент для переговоров.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Как уже упоминалось ранее, пророссийский политик добивался от официального Брюсселя притормозить с изменением стандартов выбросов CO₂ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания с 2035 года.

Более того, он требовал в конце концов решить проблему высоких цен на энергоносители после возможного отказа Словакии от закупки российской нефти.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У европейских политиков окончательно лопнуло терпение из-за Фицо
Фицо заигрался в дружбу с Кремлем
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не поражение России". Фицо выступил с новым скандальным заявлением
Фицо продолжает позориться на международной арене
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо публично поддержал вступление Украины в Евросоюз
Фицо хочет видеть Украину в ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?