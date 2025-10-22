Фицо готов проголосовать за 19-й пакет санкций ЕС против РФ — какие условия

Если мы увидим выводы, которые нам удалось включить в окончательный текст, — я еще раз пройдусь по ним сегодня вечером — тогда я, возможно, проинформирую канцлера Мерца, что мы согласны с 19-м пакетом. Он не касается нас напрямую, но это хороший инструмент для переговоров.