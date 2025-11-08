Фицо отверг идею ЕС насчет использования российских активов для военной помощи Украине
Фицо отверг идею ЕС насчет использования российских активов для военной помощи Украине

Источник:  Pravda.sk

Словакия не поддержит идею ЕС по использованию активов РФ для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Главные тезисы

  • Словакия, в лице премьер-министра Роберта Фицо, не поддерживает предложение использовать российские активы для финансирования военных нужд Украины.
  • Фицо считает, что военные расходы не должны быть покрыты за счет замороженных активов РФ и не поддерживает выделение Украине 140 млрд евро в качестве репарационного кредита.

Фицо не хочет поддерживать Украину за счет российских активов

Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия и США ее полностью поддерживают. Эту тему будут обсуждать в декабре.

Однако, по словам Фицо, он не поддержит использование 140 млрд евро из замороженных активов РФ, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд. евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Также ряд медиа приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария.

Он заявил, что пока будет главой правительства — оно не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых — конфискация замороженных активов РФ.

Напомним, что согласно плану ЕС блок рассчитывает оформить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро.

В ЕС намерены начать выплаты уже с 2026 года с замороженных активов РФ. Причем Украине придется возвращать этот кредит только в том случае, если Россия выплатит Киеву репарации.

