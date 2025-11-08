Фицо отверг идею ЕС насчет использования российских активов для военной помощи Украине

Словакия не поддержит идею ЕС по использованию активов РФ для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Фицо не хочет поддерживать Украину за счет российских активов

Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия и США ее полностью поддерживают. Эту тему будут обсуждать в декабре.

Однако, по словам Фицо, он не поддержит использование 140 млрд евро из замороженных активов РФ, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд. евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Также ряд медиа приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария.

Он заявил, что пока будет главой правительства — оно не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых — конфискация замороженных активов РФ. Поделиться

Напомним, что согласно плану ЕС блок рассчитывает оформить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро.