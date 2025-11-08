Фицо отверг идею ЕС насчет использования российских активов для военной помощи Украине

Словакия не поддержит идею ЕС по использованию активов РФ для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Главные тезисы
- Словакия, в лице премьер-министра Роберта Фицо, не поддерживает предложение использовать российские активы для финансирования военных нужд Украины.
- Фицо считает, что военные расходы не должны быть покрыты за счет замороженных активов РФ и не поддерживает выделение Украине 140 млрд евро в качестве репарационного кредита.
Фицо не хочет поддерживать Украину за счет российских активов
Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия и США ее полностью поддерживают. Эту тему будут обсуждать в декабре.
Однако, по словам Фицо, он не поддержит использование 140 млрд евро из замороженных активов РФ, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.
Также ряд медиа приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария.
Напомним, что согласно плану ЕС блок рассчитывает оформить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро.
В ЕС намерены начать выплаты уже с 2026 года с замороженных активов РФ. Причем Украине придется возвращать этот кредит только в том случае, если Россия выплатит Киеву репарации.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-