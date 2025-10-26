Фицо выступил против использования замороженных активов РФ для финансирования Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против плана Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Фицо выступил против помощи Украине за счет активов РФ

Во время пресс-конференции 26 октября Фицо сказал, что отказывается поддерживать использование средств из замороженных российских активов для финансирования Украины.

Я отказываюсь, чтобы Словакия участвовала в любой финансовой схеме, которая бы помогла Украине справиться с военными расходами. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Он также подверг критике намерение ЕС якобы конфисковать замороженные российские активы на сумму 140 млрд евро.

Нам угрожало бы огромное количество международных судебных споров. Поделиться

Фицо добавил, что Россия могла бы ответить тем самым и конфисковать принадлежащие европейским государствам здания или корабли.

По его словам, Словакия будет помогать Украине в области медицинской помощи или разминирования, но не будет финансировать военные нужды Украины.

Ни смертоносного оружия в Украину бесплатно не пойдет, — сказал Фицо, но добавил, что Словакия будет продолжать продавать Украине боеприпасы.

23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины. На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала, прежде всего, Бельгия.