Фіцо виступив проти використання заморожених активів РФ для фінансування України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо виступив проти використання заморожених активів РФ для фінансування України

Фіцо
Read in English

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти плану Європейського Союзу з використання заморожених російських активів для фінансування України.

Головні тези:

  • Роберт Фіцо виступив проти використання заморожених активів РФ для фінансування України, вважаючи це неприйнятним.
  • Прем'єр-міністр Словаччини закликав не використовувати російські активи для фінансової підтримки України.
  • Фіцо наголосив на тому, що Словаччина готова надавати допомогу Україні у галузі медичної підтримки та розмінування, але не для військових потреб.

Фіцо виступив проти допомоги Україні коштом активів РФ

Під час пресконференції 26 жовтня Фіцо сказав, що відмовляється підтримувати використання коштів із заморожених російських активів для фінансування України.

Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини 

Він також розкритикував намір ЄС нібито конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 млрд євро.

Нам загрожувала б величезна кількість міжнародних судових спорів.

Фіцо додав, що Росія могла б відповісти тим самим і конфіскувати будівлі чи кораблі, що належать європейським державам.

За його словами, Словаччина допомагатиме Україні в галузі медичної допомоги чи розмінування, але не фінансуватиме військові потреби України.

Жодної смертоносної зброї в Україну безкоштовно не піде, — сказав Фіцо, але додав, що Словаччина продовжуватиме продавати Україні боєприпаси.

23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України. На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Не поразка Росії". Фіцо виступив із новою скандальною заявою
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо публічно підтримав вступ України в Євросоюз
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо готовий проголосувати за 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ — які умови
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?