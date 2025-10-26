Фіцо виступив проти використання заморожених активів РФ для фінансування України

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти плану Європейського Союзу з використання заморожених російських активів для фінансування України.
Під час пресконференції 26 жовтня Фіцо сказав, що відмовляється підтримувати використання коштів із заморожених російських активів для фінансування України.
Він також розкритикував намір ЄС нібито конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 млрд євро.
Фіцо додав, що Росія могла б відповісти тим самим і конфіскувати будівлі чи кораблі, що належать європейським державам.
За його словами, Словаччина допомагатиме Україні в галузі медичної допомоги чи розмінування, але не фінансуватиме військові потреби України.
Жодної смертоносної зброї в Україну безкоштовно не піде, — сказав Фіцо, але додав, що Словаччина продовжуватиме продавати Україні боєприпаси.
23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України. На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.
