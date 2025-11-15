Словацкие школьники бросили вызов Фицо ради Украины — видео
Словацкие школьники бросили вызов Фицо ради Украины — видео

Дети не побоялись бросить вызов Фицо
Источник:  Dennik N

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с новым скандальным заявлением во время встречи со старшеклассниками в Попраде. Он предложил всем, кто поддерживает Украину, поехать на фронт. Ребята решили не терпеть этот цинизм пророссийского политика.

Главные тезисы

  • Ученики продемонстрировали активный протест и подняли украинский флаг.
  • Это уже не первый случай, когда словацкие школьники демонстрируют свою проукраинскую позицию.

По словам журналистов, инцидент произошел во время лекции, когда глава правительства Словакии снова начал жаловаться, что ЕС хочет выделить 140 млрд евро "для продолжения войны".

Молодежь не скрывала своего раздражения, когда услышала это циничное вранье.

На шум в зале пророссийский политик ответил репликой:

Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, езжайте туда.

Фицо призвал подростков подождать и дать ему возможность завершить выступление, однако школьники начали деленчать ключами.

Когда премьер ответил "звоните, звоните" — школьники встали и организованно покинули зал.

Журналисты обратили внимание на то, что один из них нес большой украинский флаг.

Следует также отметить, что в начале ноября Фицо должен был выступить в одной из школ Попрада, однако учащимся не понравилась эта идея.

Подростки нарисовали сердце в цветах украинского флага, после чего одного из школьников допрашивала полиция.

Что важно понимать, выступление Фицо отменили, однако приспешник Путина соврал, что его перенесли.

