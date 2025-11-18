17 ноября в Словакии прошла новая масштабная акция протеста, к которой присоединились десятки тысяч человек. Люди активно протестуют против политики премьер-министра Роберта Фицо, известного своей пророссийской позицией.

Словаки недовольны политикой Фицо

Журналисты обращают внимание на то, что протесты против Фицо прошли в годовщину "бархатной революции" 1989 года.

Что важно понимать именно она ознаменовала завершение коммунистического правления Чехословакии, что спровоцировало мирное разделение ее на две отдельные страны.

Масштабные протесты охватили десятки населенных пунктов Словакии.

К примеру, на площади Свободы в столице Братиславе скандировали: "Хватит с нас Фицо", "Мы хотим перемен" и "Иди в отставку".

Журналисты даже заметили, что на одном из плакатов в толпе были написаны слова покойного чехословацкого и чешского президента Вацлава Гавела: "Правда и любовь должны победить ложь и ненависть".

Следует обратить внимание, что пророссийская политика Фицо и ряд других его решений привели к серии ударов по репутации премьер-министра.

Народ Словакии также возмутил тот факт, что его команда отменила национальный праздник, посвященный "бархатной революции", цинично объяснив это частью мер жесткой экономии.