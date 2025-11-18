Що відбувається в Покровську та Мирнограді — останні подробиці та відео

18 листопада 7 корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив, що під час бою за місто Покровськ Донецької області зростає кількість стрілкових боїв. Ба більше, армія РФ зазнає колосальних втрат внаслідок прямого вогню.

Битви за Покровськ та Мирноград — останні подробиці

ДШВ звертає увагу на те, що протягом останніх 17 днів українські захисники встигли ліквідувати у Покровську 314 російських загарбників, ще 71 — поранені.

Також повідомляється про появу окупантів на північ від Покровська. Солдати РФ не полишали спроб проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Однак Сили оборони знищили сили ворога.

Наразі армія РФ робить все можливе, щоб якомога швидше вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська.

Оскільки росіяни не можуть зламати оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму — вони хочуть обійти місто.

Що стосується битви за Мирноград, то там штурми ворога також залишаються марними.

Нещодавно у місті українські захисники успішно ліквідували групу російської військової розвідки.

Такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону, уточнюють в 7 корпусі. Поширити

Наразі достеменно відомо про збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Оборонці ліквідовують сили ворога на підступах до міста.