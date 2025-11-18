Що відбувається в Покровську та Мирнограді — останні подробиці та відео
Що відбувається в Покровську та Мирнограді — останні подробиці та відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ
Read in English

18 листопада 7 корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив, що під час бою за місто Покровськ Донецької області зростає кількість стрілкових боїв. Ба більше, армія РФ зазнає колосальних втрат внаслідок прямого вогню.

Головні тези:

  • Російська армія не може прорвати оборону українських захисників у Покровську та Мирнограді.
  • У Мирнограді українські захисники знищили групу російської військової розвідки.

Битви за Покровськ та Мирноград — останні подробиці

ДШВ звертає увагу на те, що протягом останніх 17 днів українські захисники встигли ліквідувати у Покровську 314 російських загарбників, ще 71 — поранені.

Також повідомляється про появу окупантів на північ від Покровська. Солдати РФ не полишали спроб проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства. Однак Сили оборони знищили сили ворога.

Наразі армія РФ робить все можливе, щоб якомога швидше вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська.

Оскільки росіяни не можуть зламати оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму — вони хочуть обійти місто.

Що стосується битви за Мирноград, то там штурми ворога також залишаються марними.

Нещодавно у місті українські захисники успішно ліквідували групу російської військової розвідки.

Такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону, уточнюють в 7 корпусі.

Наразі достеменно відомо про збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. Оборонці ліквідовують сили ворога на підступах до міста.

