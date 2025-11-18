Диверсия на польской железной дороге. Подозреваемыми оказались граждане Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух украинцев, связанных со спецслужбами РФ.

Новые подробности загадочной диверсии в Польше

По словам Дональда Туска, следствие установило лица, которых считают исполнителями громких диверсий на железной дороге.

Он подтвердил журналистам, что оба подозреваемых — украинцы, сотрудничающие с российскими спецслужбами.

Согласно последним данным, они въехали в Польшу из Беларуси и после своих действий выехали туда же через пункт пропуска в Тересполе — до того, как следствие установило их личности.

Дональд Туск также добавил, что один из упомянутых граждан Украины в мае уже был судим во Львове за диверсионную деятельность в Украине.

Второй "из Донецкой области" — впрочем, неизвестно, имеется ли в виду происхождение из региона или проживание на оккупированных территориях востока Украины.

Премьер-министр Польши четко дал понять, что не имеет права раскрывать больше данных в этом деле, ведь следственные действия еще не завершились.