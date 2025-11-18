Диверсия на польской железной дороге. Подозреваемыми оказались граждане Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух украинцев, связанных со спецслужбами РФ.
Главные тезисы
- Оба въехали в Польшу из Беларуси.
- Один из них уже был приговорен судом во Львове за диверсионную деятельность в Украине.
Новые подробности загадочной диверсии в Польше
По словам Дональда Туска, следствие установило лица, которых считают исполнителями громких диверсий на железной дороге.
Он подтвердил журналистам, что оба подозреваемых — украинцы, сотрудничающие с российскими спецслужбами.
Согласно последним данным, они въехали в Польшу из Беларуси и после своих действий выехали туда же через пункт пропуска в Тересполе — до того, как следствие установило их личности.
Дональд Туск также добавил, что один из упомянутых граждан Украины в мае уже был судим во Львове за диверсионную деятельность в Украине.
Премьер-министр Польши четко дал понять, что не имеет права раскрывать больше данных в этом деле, ведь следственные действия еще не завершились.
Польские службы склоняются к версии, что подрыв железной дороги возле села Мика и подложение объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы являются диверсионными актами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-