Диверсія на польській залізниці. Підозрюваними виявилися громадяни України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох українців, що пов'язані зі спецслужбами РФ.

Нові подробиці загадкової диверсії у Польщі

За словами Дональда Туска, слідство встановило осіб, яких вважають виконавцями гучних диверсій на залізниці.

Він підтвердив журналістам, що обоє підозрюваних — українці, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

Згідно з останніми даними, вони в’їхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі — до того, як слідство встановило їхні особи.

Дональд Туск також додав, що один зі згаданих громадян України у травні вже був засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність в Україні.

Другий "із Донецької області" — втім, невідомо, чи мається на увазі походження з регіону, чи проживання на окупованих територіях сходу України. Поширити

Прем’єр-міністр Польщі чітко дав зрозуміти, що не має права розкривати більше даних у цій справі, адже слідчі дії ще не завершилися.