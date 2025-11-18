Диверсія на польській залізниці. Підозрюваними виявилися громадяни України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох українців, що пов'язані зі спецслужбами РФ.
Головні тези:
- Обоє в’їхали до Польщі з Білорусі.
- Один з них вже був засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність в Україні.
Нові подробиці загадкової диверсії у Польщі
За словами Дональда Туска, слідство встановило осіб, яких вважають виконавцями гучних диверсій на залізниці.
Він підтвердив журналістам, що обоє підозрюваних — українці, які співпрацюють з російськими спецслужбами.
Згідно з останніми даними, вони в’їхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі — до того, як слідство встановило їхні особи.
Дональд Туск також додав, що один зі згаданих громадян України у травні вже був засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність в Україні.
Прем’єр-міністр Польщі чітко дав зрозуміти, що не має права розкривати більше даних у цій справі, адже слідчі дії ще не завершилися.
Станом на сьогодні польські служби схиляються до версії, що підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави є диверсійними актами.
