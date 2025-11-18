"Мадяр" показал поражение двух ТЭС на ВОТ Донецкой области

Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди показал на видео, как украинские беспилотники наносят удары по Зуевской и Старобешевской ТЭС на оккупированных территориях Донецкой области.
Главные тезисы
- Несколько недель назад "Мадяр" публично анонсировал блекаут в России и на ВОТ Украины.
- Отдельные регионы РФ действительно регулярно сталкиваются с отсутствием электроэнергии.
"Мадяр" организует россиянам обещанный блекаут
"Мадяр" обратил внимание на то, что мощность Зуевской ТЭС (Зугрес, Донецкая область) составляет 1200 МВт (т.е. производственная мощность Зуевской ТЭС около 5 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 1/3 потребности Донецкой области (ТОТ).
Кроме того, указано, что мощность Старобешевской ТЭС (Новый мир, Донецкая область) составляет 2300 МВт.
Что важно понимать, накануне ставленники Кремля в оккупированной части Донецкой области официально подтвердили, что в регионе в ночь на 18 ноября были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.
После этого также стало известно, что многие оккупированные населенные пункты обесточены.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-