Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди показал на видео, как украинские беспилотники наносят удары по Зуевской и Старобешевской ТЭС на оккупированных территориях Донецкой области.

"Мадяр" организует россиянам обещанный блекаут

Птицы СБС как зажигают, так и гасят. Все, как договаривались. Блекаут на болотах — это, черви, не страшно. Немного дискомфорта физического и психологического: "темно/зимно/тепло-бадабум-зимно", — сказано в заявлении Роберта Бровди. Поделиться

"Мадяр" обратил внимание на то, что мощность Зуевской ТЭС (Зугрес, Донецкая область) составляет 1200 МВт (т.е. производственная мощность Зуевской ТЭС около 5 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 1/3 потребности Донецкой области (ТОТ).

Кроме того, указано, что мощность Старобешевской ТЭС (Новый мир, Донецкая область) составляет 2300 МВт.

Непрерывно клюют и клюют птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем (трансформирован 14 полк СБС), — пообещал командир Сил беспилотных систем. Поделиться

Что важно понимать, накануне ставленники Кремля в оккупированной части Донецкой области официально подтвердили, что в регионе в ночь на 18 ноября были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.