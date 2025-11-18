"Мадяр" показал поражение двух ТЭС на ВОТ Донецкой области
"Мадяр" показал поражение двух ТЭС на ВОТ Донецкой области

"Мадяр" организует россиянам обещанный блекаут
Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди показал на видео, как украинские беспилотники наносят удары по Зуевской и Старобешевской ТЭС на оккупированных территориях Донецкой области.

Главные тезисы

  • Несколько недель назад "Мадяр" публично анонсировал блекаут в России и на ВОТ Украины.
  • Отдельные регионы РФ действительно регулярно сталкиваются с отсутствием электроэнергии.

"Мадяр" организует россиянам обещанный блекаут

Птицы СБС как зажигают, так и гасят. Все, как договаривались. Блекаут на болотах — это, черви, не страшно. Немного дискомфорта физического и психологического: "темно/зимно/тепло-бадабум-зимно", — сказано в заявлении Роберта Бровди.

"Мадяр" обратил внимание на то, что мощность Зуевской ТЭС (Зугрес, Донецкая область) составляет 1200 МВт (т.е. производственная мощность Зуевской ТЭС около 5 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 1/3 потребности Донецкой области (ТОТ).

Кроме того, указано, что мощность Старобешевской ТЭС (Новый мир, Донецкая область) составляет 2300 МВт.

Непрерывно клюют и клюют птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем (трансформирован 14 полк СБС), — пообещал командир Сил беспилотных систем.

Что важно понимать, накануне ставленники Кремля в оккупированной части Донецкой области официально подтвердили, что в регионе в ночь на 18 ноября были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.

После этого также стало известно, что многие оккупированные населенные пункты обесточены.

