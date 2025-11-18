"Мадяр" показав ураження двох ТЕС на окупованій Донеччині

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав на відео, як українські безпілотники завдають ударів по Зуївській і Старобешівській ТЕС на окупованих територіях Донецької області.
Головні тези:
- Кілька тижнів тому “Мадяр” публічно анонсував блекаут у Росії та на ТОТ України.
- Окремі регіони РФ дійсно регулярно стикаються з відсутністю електроенергії.
“Мадяр” організовує росіянам обіцяний блекаут
“Мадяр” звернув увагу на те, що потужність Зуївської ТЕС (Зугрес, Донецька область), складає1200 МВт (тобто виробнича потужність Зуєвської ТЕС близько 5 млрд кВт/год електроенергії, що складає 1/3 потреби Донецької області (ТОТ)/
Окрім того, наголошується, що потужність Старобешівської ТЕС (Новий світ, Донецька область) складає 2300 МВт.
Що важливо розуміти, напередодні ставленики Кремля в окупованій частині Донецької області офіційно підтвердили, що в регіоні в ніч на 18 листопада були пошкоджені Зуївська і Старобешівська ТЕС.
Після цього також стало відомо, що багато окупованих населених пунктів знеструмлені.
