"Мадяр" показав ураження двох ТЕС на окупованій Донеччині

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав на відео, як українські безпілотники завдають ударів по Зуївській і Старобешівській ТЕС на окупованих територіях Донецької області.

“Мадяр” організовує росіянам обіцяний блекаут

Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах- це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: "світло/тепло-бадабум-темно/зимно, — йдеться в заяві Роберта Бровді. Поширити

“Мадяр” звернув увагу на те, що потужність Зуївської ТЕС (Зугрес, Донецька область), складає1200 МВт (тобто виробнича потужність Зуєвської ТЕС близько 5 млрд кВт/год електроенергії, що складає 1/3 потреби Донецької області (ТОТ)/

Окрім того, наголошується, що потужність Старобешівської ТЕС (Новий світ, Донецька область) складає 2300 МВт.

Беззупинно дзьобають та дзьобатимуть птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС), — пообіцяв командир Сил безпілотних систем. Поширити

Що важливо розуміти, напередодні ставленики Кремля в окупованій частині Донецької області офіційно підтвердили, що в регіоні в ніч на 18 листопада були пошкоджені Зуївська і Старобешівська ТЕС.