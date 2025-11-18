"Мадяр" показав ураження двох ТЕС на окупованій Донеччині
"Мадяр" показав ураження двох ТЕС на окупованій Донеччині

Сили безпілотних систем
“Мадяр” організовує росіянам обіцяний блекаут

Командир Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав на відео, як українські безпілотники завдають ударів по Зуївській і Старобешівській ТЕС на окупованих територіях Донецької області.

Головні тези:

  • Кілька тижнів тому “Мадяр” публічно анонсував блекаут у Росії та на ТОТ України.
  • Окремі регіони РФ дійсно регулярно стикаються з відсутністю електроенергії.

“Мадяр” організовує росіянам обіцяний блекаут

Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах- це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: "світло/тепло-бадабум-темно/зимно, — йдеться в заяві Роберта Бровді.

“Мадяр” звернув увагу на те, що потужність Зуївської ТЕС (Зугрес, Донецька область), складає1200 МВт (тобто виробнича потужність Зуєвської ТЕС близько 5 млрд кВт/год електроенергії, що складає 1/3 потреби Донецької області (ТОТ)/

Окрім того, наголошується, що потужність Старобешівської ТЕС (Новий світ, Донецька область) складає 2300 МВт.

Беззупинно дзьобають та дзьобатимуть птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС), — пообіцяв командир Сил безпілотних систем.

Що важливо розуміти, напередодні ставленики Кремля в окупованій частині Донецької області офіційно підтвердили, що в регіоні в ніч на 18 листопада були пошкоджені Зуївська і Старобешівська ТЕС.

Після цього також стало відомо, що багато окупованих населених пунктів знеструмлені.

