Битва за Покровськ. Армія РФ використовує цивільних як "живий щит"
Битва за Покровськ. Армія РФ використовує цивільних як "живий щит"

Read in English

Російське військове командування під час штурму південно-східні околиці Покровська Донецької області 10 листопада наказало своїм солдатам використати цивільне населення як "живий щит".

Головні тези:

  • Дії армії РФ порушують вимоги міжнародних конвенцій про захист цивільного населення під час війни.
  • Служба безпеки України вже розпочала кримінальне провадження.

Армія РФ продовжує ігнорувати закони війни

Як повідомляє Служба безпеки України, їй вдалося задокументувати новий воєнний злочин російський окупантів у Донецькій області.

10 листопада загарбники намагалися штурмувати Покровськ, використовуючи мирних українців як «живий щит».

Найімовірніше, цей воєнний злочин скоїв 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку військ РФ.

Під час бою в житловій забудові штурмова група цього підрозділу захопила місцевих чоловіка, жінку та 13-річну дитину.Після цього по рації ця група отримала наказ використовувати цивільних, щоб прикриватися ними у разі вогневого контакту.

Російські загарбники змусили потерпілих йти попереду під час зачистки будівель у місті.

СБУ звертає увагу на те, що дії армії РФ порушують вимоги ст. 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин.

Саме тому Служби безпеки вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин події та причетних до неї осіб, щоб притягнути винних до відповідальності.

