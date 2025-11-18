Коррупция в Украине. Власти Финляндии раскрыли неочевидную причину
Категория
Экономика
Дата публикации

Коррупция в Украине. Власти Финляндии раскрыли неочевидную причину

Россия разжигает коррупцию в Украине
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

Глава финской дипломатии Элина Валтонен отреагировала на громкий коррупционный скандал в Украине после расследования НАБУ и САП. По ее убеждению, эта проблема возникла из-за многолетнего влияния со стороны России.

Главные тезисы

  • Влияние России на Украину во всех сферах нельзя недооценивать.
  • Несмотря на скандалы, Финляндия обещает поддерживать украинский народ.

Россия разжигает коррупцию в Украине

Глава МИД Финляндии обратила внимание международного сообщества на то, что за время периода украинской независимости Россия не дала Украине шансы построить общество, в котором не будет коррупции.

В первую очередь, это связано с тем, что украинские власти постоянно были вынуждены бороться с сильным давлением со стороны РФ, а с 2014 года — сдерживать российскую агрессию.

Элина Валтонен публично пообещала, что поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжена.

Исходя из этого наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы обязательно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше, — подчеркнула она.

По мнению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, команда украинского лидера Владимира Зеленского могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы в ближайшее время начались переговоры о вступлении в ЕС.

Это повод для нас сказать… давайте начнем переговоры (о вступлении в ЕС) как можно скорее, потому что мы можем исправить ситуацию, укрепить институты, привлечь компетентных людей и, в конечном счете, создать правовую базу, которая снизит вероятность сохранения лазейок, благоприятных для коррупции, — подчеркнул он.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Перешел к плетке". Стубб заявил о резком изменении позиции Трампа по отношению к Путину
Трамп уже усиливает давление на Россию
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит в Покровске и Мирнограде — последние подробности и видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Битвы за Покровск и Мирноград - последние подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия на польской железной дороге. Подозреваемыми оказались граждане Украины
Новые подробности загадочной диверсии в Польше

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?