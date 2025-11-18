Глава финской дипломатии Элина Валтонен отреагировала на громкий коррупционный скандал в Украине после расследования НАБУ и САП. По ее убеждению, эта проблема возникла из-за многолетнего влияния со стороны России.
Главные тезисы
- Влияние России на Украину во всех сферах нельзя недооценивать.
- Несмотря на скандалы, Финляндия обещает поддерживать украинский народ.
Россия разжигает коррупцию в Украине
Глава МИД Финляндии обратила внимание международного сообщества на то, что за время периода украинской независимости Россия не дала Украине шансы построить общество, в котором не будет коррупции.
В первую очередь, это связано с тем, что украинские власти постоянно были вынуждены бороться с сильным давлением со стороны РФ, а с 2014 года — сдерживать российскую агрессию.
Элина Валтонен публично пообещала, что поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжена.
По мнению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, команда украинского лидера Владимира Зеленского могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы в ближайшее время начались переговоры о вступлении в ЕС.
