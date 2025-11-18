Глава финской дипломатии Элина Валтонен отреагировала на громкий коррупционный скандал в Украине после расследования НАБУ и САП. По ее убеждению, эта проблема возникла из-за многолетнего влияния со стороны России.

Россия разжигает коррупцию в Украине

Глава МИД Финляндии обратила внимание международного сообщества на то, что за время периода украинской независимости Россия не дала Украине шансы построить общество, в котором не будет коррупции.

В первую очередь, это связано с тем, что украинские власти постоянно были вынуждены бороться с сильным давлением со стороны РФ, а с 2014 года — сдерживать российскую агрессию.

Элина Валтонен публично пообещала, что поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжена.

Исходя из этого наша поддержка Украины, безусловно, не ослабнет. Но мы обязательно хотим уделять этому больше внимания, чем раньше, — подчеркнула она.

По мнению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, команда украинского лидера Владимира Зеленского могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы в ближайшее время начались переговоры о вступлении в ЕС.