Корупція в Україні. Влада Фінляндії розкрила неочевидну причину
Категорія
Економіка
Дата публікації

Корупція в Україні. Влада Фінляндії розкрила неочевидну причину

Еліна Валтонен
Read in English
Джерело:  ERR

Очільниця фінської дипломатії Еліна Валтонен відреагувала на гучний корупційний скандал в Україні після розслідування НАБУ та САП. На її переконання, ця проблема виникла внаслідок багаторічного впливу з боку Росії.

Головні тези:

  • Вплив Росію на Україну у всіх сферах не можна недооцінювати.
  • Попри усі скандали, Фінляндія обіцяє підтримувати український народ.

Росія розпалює корупцію в Україні

Глава МЗС Фінляндії звернула увагу міжнародної спільнота на те, що за час період української незалежності Росія не дала Україні шансі побудувати суспільство, у якому не буде корупції.

Насамперед це пов'язано з тим, що українська влада постійно була вимушена боротися з сильним тиском з боку РФ, а з 2014 року — стримувати російську агресію.

Еліна Валтонен публічно пообіцяла, що підтримка України з боку Фінляндії буде тривати.

Виходячи з цього, наша підтримка України, безумовно, не послабшає. Але ми неодмінно хочемо приділяти цьому більше уваги, ніж раніше, — наголосила вона.

На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, команда українського лідера Володимира Зеленського могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС.

Це привід для нас сказати…давайте почнемо переговори (про вступ до ЄС) якомога швидше, тому що ми можемо виправити ситуацію, зміцнити інститути, залучити компетентних людей і, в кінцевому підсумку, створити правову базу, яка знизить ймовірність збереження лазівок, сприятливих для корупції, — наголосив він.

