Корупція в Україні. Влада Фінляндії розкрила неочевидну причину

Очільниця фінської дипломатії Еліна Валтонен відреагувала на гучний корупційний скандал в Україні після розслідування НАБУ та САП. На її переконання, ця проблема виникла внаслідок багаторічного впливу з боку Росії.
Головні тези:
- Вплив Росію на Україну у всіх сферах не можна недооцінювати.
- Попри усі скандали, Фінляндія обіцяє підтримувати український народ.
Росія розпалює корупцію в Україні
Глава МЗС Фінляндії звернула увагу міжнародної спільнота на те, що за час період української незалежності Росія не дала Україні шансі побудувати суспільство, у якому не буде корупції.
Насамперед це пов'язано з тим, що українська влада постійно була вимушена боротися з сильним тиском з боку РФ, а з 2014 року — стримувати російську агресію.
Еліна Валтонен публічно пообіцяла, що підтримка України з боку Фінляндії буде тривати.
На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, команда українського лідера Володимира Зеленського могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-