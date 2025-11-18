Корупція в Україні. Влада Фінляндії розкрила неочевидну причину

Очільниця фінської дипломатії Еліна Валтонен відреагувала на гучний корупційний скандал в Україні після розслідування НАБУ та САП. На її переконання, ця проблема виникла внаслідок багаторічного впливу з боку Росії.

Росія розпалює корупцію в Україні

Глава МЗС Фінляндії звернула увагу міжнародної спільнота на те, що за час період української незалежності Росія не дала Україні шансі побудувати суспільство, у якому не буде корупції.

Насамперед це пов'язано з тим, що українська влада постійно була вимушена боротися з сильним тиском з боку РФ, а з 2014 року — стримувати російську агресію.

Еліна Валтонен публічно пообіцяла, що підтримка України з боку Фінляндії буде тривати.

Виходячи з цього, наша підтримка України, безумовно, не послабшає. Але ми неодмінно хочемо приділяти цьому більше уваги, ніж раніше, — наголосила вона. Поширити

На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, команда українського лідера Володимира Зеленського могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС.