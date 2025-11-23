Туск вимагає від Трампа розкрити автора мирного плану

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск чітко дав зрозуміти: європейські лідери налаштовані працювати над мирним планом США щодо завершення російсько-української війни, однак спочатку потрібно оголосити, хто є автором цього документу.
Головні тези:
- Заява Туска є наслідком виявлення росіянізмів у мирному плані Трампа.
- У США стверджують, що цей документ базується на російських пропозиціях.
Туск оголосив свою позицію щодо мирного плану Трампа
За словами прем’єра Польщі, офіційна Варшава спільно із лідерами Європи, Канади та Японії висловила готовність працювати над 28-пунктним планом, "попри деякі застереження".
Що важливо розуміти, така заява польського прем’єра пролунала після того, як журналісти знайшли в "мирній пропозиції" США, написаній англійською, росіянізми.
Окремі фрази в цьому документі, найімовірніше, спочатку були написані російською мовою — у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської та дивними для англійської мови.
