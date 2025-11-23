Туск вимагає від Трампа розкрити автора мирного плану
Туск вимагає від Трампа розкрити автора мирного плану

Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск чітко дав зрозуміти: європейські лідери налаштовані працювати над мирним планом США щодо завершення російсько-української війни, однак спочатку потрібно оголосити, хто є автором цього документу.

Головні тези:

  • Заява Туска є наслідком виявлення росіянізмів у мирному плані Трампа.
  • У США стверджують, що цей документ базується на російських пропозиціях.

Туск оголосив свою позицію щодо мирного плану Трампа

За словами прем’єра Польщі, офіційна Варшава спільно із лідерами Європи, Канади та Японії висловила готовність працювати над 28-пунктним планом, "попри деякі застереження".

Однак перед тим, як розпочати роботу, було б добре дізнатися, хто є автором плану і де він був створений, — вимагає Дональд Туск від Дональда Трампа.

Що важливо розуміти, така заява польського прем’єра пролунала після того, як журналісти знайшли в "мирній пропозиції" США, написаній англійською, росіянізми.

Окремі фрази в цьому документі, найімовірніше, спочатку були написані російською мовою — у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської та дивними для англійської мови.

Зокрема третій пункт плану звучить так: "Очікується (в оригіналі — It is expected), що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

ССО знищують російських окупантів у Покровську

