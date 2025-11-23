Туск вимагає від Трампа розкрити автора мирного плану

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск чітко дав зрозуміти: європейські лідери налаштовані працювати над мирним планом США щодо завершення російсько-української війни, однак спочатку потрібно оголосити, хто є автором цього документу.

Туск оголосив свою позицію щодо мирного плану Трампа

За словами прем’єра Польщі, офіційна Варшава спільно із лідерами Європи, Канади та Японії висловила готовність працювати над 28-пунктним планом, "попри деякі застереження".

Однак перед тим, як розпочати роботу, було б добре дізнатися, хто є автором плану і де він був створений, — вимагає Дональд Туск від Дональда Трампа. Поширити

Що важливо розуміти, така заява польського прем’єра пролунала після того, як журналісти знайшли в "мирній пропозиції" США, написаній англійською, росіянізми.

Окремі фрази в цьому документі, найімовірніше, спочатку були написані російською мовою — у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської та дивними для англійської мови.