Битва за Покровськ. ССО показали ураження військ РФ
Україна
ССО
ССО знищують російських окупантів у Покровську
Read in English

23 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій продемонстрували, як із застосуванням Middle strike дронів завдали низку ударів по російським загарбникам, які намагаються наступати у бік Покровсько-Мирноградської агломерації. 

Головні тези:

  • Російські загарбники не можуть реалізувати дедлайни Путіна щодо захоплення Покровська.
  • ССО змогли знищити ворожий склад боєприпасів у Донецькій області.

У самому місті вдалося знищити важлива ворожу позицію, що надавала значну тактичну перевагу росіянам на цій ділянці фронту.

«Висоту» на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль. Також, ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. ССО успішним ударом Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника.

У селі Шахове вдалося виявити і знищити місце накопичення штурмових груп противника.

Під удари українських воїнів потрапив особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти. Саме вона повинна була замикате кільце навколо Покровська з Півночі.

У селі Сонцівка (Покровський р-н, Донецька обл., ТОТ України) уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії зс рф. Дронами ССО була знищена жива сила противника.

У місті Докучаєвськ ліквідовано російський склад боєприпасів.

У селі Рибинське вдалося вразити розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ «Восток» ЗС РФ.

