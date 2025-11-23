Битва за Покровськ. ССО показали ураження військ РФ

23 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій продемонстрували, як із застосуванням Middle strike дронів завдали низку ударів по російським загарбникам, які намагаються наступати у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.
Головні тези:
- Російські загарбники не можуть реалізувати дедлайни Путіна щодо захоплення Покровська.
- ССО змогли знищити ворожий склад боєприпасів у Донецькій області.
ССО знищують російських окупантів у Покровську
У самому місті вдалося знищити важлива ворожу позицію, що надавала значну тактичну перевагу росіянам на цій ділянці фронту.
У селі Шахове вдалося виявити і знищити місце накопичення штурмових груп противника.
Під удари українських воїнів потрапив особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти. Саме вона повинна була замикате кільце навколо Покровська з Півночі.
У місті Докучаєвськ ліквідовано російський склад боєприпасів.
У селі Рибинське вдалося вразити розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ «Восток» ЗС РФ.
