Битва за Покровськ. ССО показали ураження військ РФ

23 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій продемонстрували, як із застосуванням Middle strike дронів завдали низку ударів по російським загарбникам, які намагаються наступати у бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

ССО знищують російських окупантів у Покровську

У самому місті вдалося знищити важлива ворожу позицію, що надавала значну тактичну перевагу росіянам на цій ділянці фронту.

«Висоту» на промисловому об’єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під вогневий контроль. Також, ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу ворога. ССО успішним ударом Middle strike дрону типу баражуючий боєприпас знищили важливу позицію та живу силу противника. Поширити

У селі Шахове вдалося виявити і знищити місце накопичення штурмових груп противника.

Під удари українських воїнів потрапив особовий склад 336-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти. Саме вона повинна була замикате кільце навколо Покровська з Півночі.

У селі Сонцівка (Покровський р-н, Донецька обл., ТОТ України) уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії зс рф. Дронами ССО була знищена жива сила противника. Поширити

У місті Докучаєвськ ліквідовано російський склад боєприпасів.