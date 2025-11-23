Атака РФ на Тернопіль — загинули 34 людини

23 листопада стало відомо, що до 34 осіб зросла кількість загиблих у Тернополі унаслідок руйнування багатоповерхівки під час російського удару.
Головні тези:
- Увечері 22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи.
- 6 осіб досі вважаються безвісти зниклими.
Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати
З заявою з цього приводу виступив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух:
Окрім того, наголошується, що правоохоронці роблять все можливе для встановлення доказів, якими засобами знищений будинок.
Згідно з останніми даними, це була російська Х-101.
Тарас Пастух також зазначив, що можуть бути знайдені рештки інших людей, які вважаються безвісти зниклими — станом на сьогодні йдеться про двох чоловіків, трьох жінок та одну дитину.
Як пояснив заступник голови ОВА, існує ймовірність, що ракета могла знищити усі фрагменти тіл і їх неможливо буде знайти.
