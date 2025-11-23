Атака РФ на Тернопіль — загинули 34 людини
Атака РФ на Тернопіль — загинули 34 людини

Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати
Read in English
Джерело:  online.ua

23 листопада стало відомо, що до 34 осіб зросла кількість загиблих у Тернополі унаслідок руйнування багатоповерхівки під час російського удару.

Головні тези:

  • Увечері 22 листопада у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи.
  • 6 осіб досі вважаються безвісти зниклими.

Кількість жертв у Тернополі продовжує зростати

З заявою з цього приводу виступив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух:

Ми можемо констатувати, що загинули 34 людини, 33 вже ідентифіковані. Над однією особою, кому належать рештки тіл, які були знайдені, працюють судмедексперти.

Окрім того, наголошується, що правоохоронці роблять все можливе для встановлення доказів, якими засобами знищений будинок.

Згідно з останніми даними, це була російська Х-101.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Тарас Пастух також зазначив, що можуть бути знайдені рештки інших людей, які вважаються безвісти зниклими — станом на сьогодні йдеться про двох чоловіків, трьох жінок та одну дитину.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Як пояснив заступник голови ОВА, існує ймовірність, що ракета могла знищити усі фрагменти тіл і їх неможливо буде знайти.

