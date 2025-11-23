Атака РФ на Тернополь — погибли 34 человека

23 ноября стало известно, что до 34 человек возросло количество погибших в Тернополе в результате разрушения многоэтажки во время российского удара.
Главные тезисы
- Вечером 22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы.
- 6 человек до сих пор числятся без вести пропавшими.
Число жертв в Тернополе продолжает расти
С заявлением по этому поводу выступил заместитель начальника Тернопольской ОВ Тарас Пастух:
Кроме того, указано, что правоохранители делают все возможное для установления доказательств того, чем именно был уничтожен дом.
Согласно последним данным, это была российская Х-101.
Тарас Пастух также отметил, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими — по состоянию на сегодняшний день речь идет о двух мужчинах, трех женщинах и одном ребенке.
Как пояснил заместитель председателя ОВА, существует вероятность, что ракета могла уничтожить все фрагменты тел и их невозможно найти.
