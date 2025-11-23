Атака РФ на Тернополь — погибли 34 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Тернополь — погибли 34 человека

Число жертв в Тернополе продолжает расти
Читати українською
Источник:  online.ua

23 ноября стало известно, что до 34 человек возросло количество погибших в Тернополе в результате разрушения многоэтажки во время российского удара.

Главные тезисы

  • Вечером 22 ноября в Тернополе завершили поисково-спасательные работы.
  • 6 человек до сих пор числятся без вести пропавшими.

Число жертв в Тернополе продолжает расти

С заявлением по этому поводу выступил заместитель начальника Тернопольской ОВ Тарас Пастух:

Мы можем констатировать, что погибли 34 человека, 33 уже идентифицированы. Над одним человеком, кому принадлежат остатки найденных тел, работают судмедэксперты.

Кроме того, указано, что правоохранители делают все возможное для установления доказательств того, чем именно был уничтожен дом.

Согласно последним данным, это была российская Х-101.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Тарас Пастух также отметил, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими — по состоянию на сегодняшний день речь идет о двух мужчинах, трех женщинах и одном ребенке.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Как пояснил заместитель председателя ОВА, существует вероятность, что ракета могла уничтожить все фрагменты тел и их невозможно найти.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Навроцкий неожиданно вступился за Украину перед Трампом
Навроцкий встал на сторону Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп должен уйти". Американцы вышли на протесты ради Украины
В США начались протесты против политики Трампа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит в Покровске — последние подробности и видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
В Покровске идут ожесточенные бои

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?