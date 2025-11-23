Атака РФ на Тернополь — погибли 34 человека

23 ноября стало известно, что до 34 человек возросло количество погибших в Тернополе в результате разрушения многоэтажки во время российского удара.

Число жертв в Тернополе продолжает расти

С заявлением по этому поводу выступил заместитель начальника Тернопольской ОВ Тарас Пастух:

Мы можем констатировать, что погибли 34 человека, 33 уже идентифицированы. Над одним человеком, кому принадлежат остатки найденных тел, работают судмедэксперты. Поделиться

Кроме того, указано, что правоохранители делают все возможное для установления доказательств того, чем именно был уничтожен дом.

Согласно последним данным, это была российская Х-101.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Тарас Пастух также отметил, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими — по состоянию на сегодняшний день речь идет о двух мужчинах, трех женщинах и одном ребенке.

