Что происходит в Покровске — последние подробности и видео

23 ноября 7 корпус Десантно-штурмовые войска Украины сообщили, что в центре Покровска Донецкой области сохраняются позиции украинских воинов, продолжаются стрелковые бои. Армия РФ до сих пор не смогла закрепиться.

В Покровске идут ожесточенные бои

С целью уничтожения сил врага в центре города привлечены штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

В частности, зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный. Поделиться

Что важно понимать, именно это позволило заблокировать попытки армии РФ стянуть свои войска.

Также известно, что российские захватчики тщетно пытаются усилить давление на северную часть Покровска, однако терпят колоссальные потери.

ДШВ обращают внимание на то, что за последние 23 дня украинские защитники успели ликвидировать в Покровске 388 оккупантов, еще 87 — ранены.