Что происходит в Покровске — последние подробности и видео
Что происходит в Покровске — последние подробности и видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Читати українською

23 ноября 7 корпус Десантно-штурмовые войска Украины сообщили, что в центре Покровска Донецкой области сохраняются позиции украинских воинов, продолжаются стрелковые бои. Армия РФ до сих пор не смогла закрепиться.

Главные тезисы

  • Украинские воины блокируют попытки россиян накопить силы в городе.
  • Враг пытается перейти в северную часть города, однако безуспешно.

В Покровске идут ожесточенные бои

С целью уничтожения сил врага в центре города привлечены штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

В частности, зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Что важно понимать, именно это позволило заблокировать попытки армии РФ стянуть свои войска.

Также известно, что российские захватчики тщетно пытаются усилить давление на северную часть Покровска, однако терпят колоссальные потери.

ДШВ обращают внимание на то, что за последние 23 дня украинские защитники успели ликвидировать в Покровске 388 оккупантов, еще 87 — ранены.

На днях враг пытался переместить танк на южные окраины и замаскировать технику для дальнейшего использования в штурмовых действиях. Операторы группы беспилотных систем 7 корпусаДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 отдельной егерской бригадой обнаружили вражеский танк и уничтожили его.

