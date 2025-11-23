"Трамп должен уйти". Американцы вышли на протесты ради Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Трамп должен уйти". Американцы вышли на протесты ради Украины

В США начались протесты против политики Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

Столицу США — Вашингтон — всколыхнула волна протестов после того, как был обнародован так называемый мирный план президента Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. Американцы не скрывают своего возмущения и требуют импичмента, ведь Трамп "продает Украину".

Главные тезисы

  • Американцы полагают, что Трамп склоняет Украину к капитуляции.
  • Они будут добиваться того, чтобы республиканец ушел в отставку.

В США начались протесты против политики Трампа

Поначалу люди начали выходить на улицы на фоне скандала с файлами Джефри Эпштейна, в которых упоминается и действующий президент США.

Кроме того, американцы шокированы "мирным планом" для якобы завершения войны России в Украине.

По словам украинских журналистов, участники протестов вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас", "Ты либо защищаешь Америку, либо Трампа — не можешь делать и то, и то", "Импичмент для их задниц! Держи линию!" и "Трамп только что продал Украину".

Протестующий Гарри Раш заявил СМИ, что он в оппозиции ко всему, что делает глава Белого дома:

Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашением". Это не "соглашение" — это капитуляция Путину. Это противно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники.

По убеждению участника протеста, Дональд Трамп просто хочет восстановить собственное величие и намерен сделать это любой ценой.

Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны, — подчеркнул Гарри Раш.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Феномен спуфинга. Как Украина уничтожает "идеальное оружие" Путина
Что такое спуфинг и как он работает
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это не наш мирный план". Сенаторы открестились от идей Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Келлог намекнул на быстрое завершение войны РФ против Украины
Келлог озвучил свой прогноз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?