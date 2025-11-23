"Трамп должен уйти". Американцы вышли на протесты ради Украины

Столицу США — Вашингтон — всколыхнула волна протестов после того, как был обнародован так называемый мирный план президента Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. Американцы не скрывают своего возмущения и требуют импичмента, ведь Трамп "продает Украину".

В США начались протесты против политики Трампа

Поначалу люди начали выходить на улицы на фоне скандала с файлами Джефри Эпштейна, в которых упоминается и действующий президент США.

Кроме того, американцы шокированы "мирным планом" для якобы завершения войны России в Украине.

По словам украинских журналистов, участники протестов вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас", "Ты либо защищаешь Америку, либо Трампа — не можешь делать и то, и то", "Импичмент для их задниц! Держи линию!" и "Трамп только что продал Украину".

Протестующий Гарри Раш заявил СМИ, что он в оппозиции ко всему, что делает глава Белого дома:

Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашением". Это не "соглашение" — это капитуляция Путину. Это противно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники. Поделиться

По убеждению участника протеста, Дональд Трамп просто хочет восстановить собственное величие и намерен сделать это любой ценой.