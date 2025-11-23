Келлог намекнул на быстрое завершение войны РФ против Украины

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог положительно оценил "мирный план" американского лидера и верит, что до завершения российско-украинской войны осталось не так много времени.

Келлог озвучил свой прогноз

Как считает специальный представитель президента США, глава Белого дома действительно знает, как положить конец этой войне.

Келлог также напомнил, что она "самая продолжительная в Европе со времен Второй мировой".

Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте. Кит Келлог Специальный посланник президента США по Украине

По его словам, официальный Вашингтон также намерен добавить сопроводительные документы. В первую очередь речь идет о гарантиях безопасности для Украины.

Келлог также рассказал журналистам, что недавно проводил переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского.

Украинцы действительно доверяют американцам, — убежден Кит Келлог. Поделиться

Кроме того, он четко дал понять, что текущее рамочное соглашение не является финальной версией, но реально для подписания Украиной и Россией.