Келлог намекнул на быстрое завершение войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Келлог намекнул на быстрое завершение войны РФ против Украины

Келлог озвучил свой прогноз
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог положительно оценил "мирный план" американского лидера и верит, что до завершения российско-украинской войны осталось не так много времени.

Главные тезисы

  • Келлог считает, что нужно сделать считанные шаги, чтобы боевые действия наконец остановились.
  • Он добавил, что США сначала хотят подтолкнуть к этому украинцев, а затем россиян.

Келлог озвучил свой прогноз

Как считает специальный представитель президента США, глава Белого дома действительно знает, как положить конец этой войне.

Келлог также напомнил, что она "самая продолжительная в Европе со времен Второй мировой".

Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте.

Кит Келлог

Кит Келлог

Специальный посланник президента США по Украине

По его словам, официальный Вашингтон также намерен добавить сопроводительные документы. В первую очередь речь идет о гарантиях безопасности для Украины.

Келлог также рассказал журналистам, что недавно проводил переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского.

Украинцы действительно доверяют американцам, — убежден Кит Келлог.

Кроме того, он четко дал понять, что текущее рамочное соглашение не является финальной версией, но реально для подписания Украиной и Россией.

Рамочное соглашение существует для того, чтобы сделать вывод... Я думаю, что мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян, — заявил Келлог.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина очертила свои "красные линии" для завершения войны
Кристина Гайовишин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это не наш мирный план". Сенаторы открестились от идей Трампа
Трамп
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Под Москвой горит Шатурская ГРЭС после атаки дронов — видео
В России горит еще одна ГРЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?