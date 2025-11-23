Келлог намекнул на быстрое завершение войны РФ против Украины

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог положительно оценил "мирный план" американского лидера и верит, что до завершения российско-украинской войны осталось не так много времени.
Главные тезисы
- Келлог считает, что нужно сделать считанные шаги, чтобы боевые действия наконец остановились.
- Он добавил, что США сначала хотят подтолкнуть к этому украинцев, а затем россиян.
Келлог озвучил свой прогноз
Как считает специальный представитель президента США, глава Белого дома действительно знает, как положить конец этой войне.
Келлог также напомнил, что она "самая продолжительная в Европе со времен Второй мировой".
По его словам, официальный Вашингтон также намерен добавить сопроводительные документы. В первую очередь речь идет о гарантиях безопасности для Украины.
Келлог также рассказал журналистам, что недавно проводил переговоры с командой украинского лидера Владимира Зеленского.
Кроме того, он четко дал понять, что текущее рамочное соглашение не является финальной версией, но реально для подписания Украиной и Россией.
