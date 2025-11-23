"Это не наш мирный план". Сенаторы открестились от идей Трампа

Группа американских сенаторов выступила с публичным заявлением о новом мирном плане президента США Дональда Трампа. По их словам, этот документ, состоящий из 28 пунктов, - это российское предложение о завершении войны против Украины, которое просто "слили" СМИ.
Главные тезисы
- Базой для мирного плана Трампа стал вклад России.
- Рубио утверждает, что предложения Украины также учтены.
Что не так с мирным планом Трампа?
С заявлением по этому поводу выступил республиканец Майк Раундс.
По словам последнего, США всего лишь являются получателями предложения, которое было передано одному из американских представителей.
Эти громкие заявления решил прокомментировать шеф американской дипломатии Марко Рубио.
Он подтвердил, что этот мирный план на самом деле является российским предложением, а не инициативой США.
