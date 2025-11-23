"Це не наш мирний план". Сенатори відхрестилися від ідей Трампа

Група американських сенаторів виступила з публічною заявою щодо нового мирного плану президента США Дональда Трампа. За їхніми словами, цей документ, який складається з 28 пунктів, - це російська пропозиція щодо завершення війни проти України, яку просто “злили” ЗМІ.
Головні тези:
- Базою для мирного плану Трампа став внесок Росії.
- Рубіо стверджує, що пропозиції України також враховані.
Що не так з мирним планом Трампа?
З заявою з цього приводу виступив республіканець Майк Раундс.
За словами останнього, США лише є одержувачами пропозиції, яка була передана одному з американських представників.
Ці гучні заяви вирішив прокоментувати шеф американської дипломатії Марко Рубіо.
Він підтвердив, що цей “мирний план” насправді є російською пропозицією, а не ініціативою США.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-