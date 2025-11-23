"Це не наш мирний план". Сенатори відхрестилися від ідей Трампа

Група американських сенаторів виступила з публічною заявою щодо нового мирного плану президента США Дональда Трампа. За їхніми словами, цей документ, який складається з 28 пунктів, - це російська пропозиція щодо завершення війни проти України, яку просто “злили” ЗМІ.

Що не так з мирним планом Трампа?

З заявою з цього приводу виступив республіканець Майк Раундс.

За словами останнього, США лише є одержувачами пропозиції, яка була передана одному з американських представників.

Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали, і як посередники ми домовилися про її оприлюднення — але ми її не оприлюднювали. Вона була оприлюднена, — стверджує Майк Раундс. Поширити

Ці гучні заяви вирішив прокоментувати шеф американської дипломатії Марко Рубіо.

Він підтвердив, що цей “мирний план” насправді є російською пропозицією, а не ініціативою США.