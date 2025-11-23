"Це не наш мирний план". Сенатори відхрестилися від ідей Трампа
"Це не наш мирний план". Сенатори відхрестилися від ідей Трампа

Трамп
Джерело:  online.ua

Група американських сенаторів виступила з публічною заявою щодо нового мирного плану президента США Дональда Трампа. За їхніми словами, цей документ, який складається з 28 пунктів, - це російська пропозиція щодо завершення війни проти України, яку просто “злили” ЗМІ.

Головні тези:

  • Базою для мирного плану Трампа став внесок Росії.
  • Рубіо стверджує, що пропозиції України також враховані.

Що не так з мирним планом Трампа?

З заявою з цього приводу виступив республіканець Майк Раундс.

За словами останнього, США лише є одержувачами пропозиції, яка була передана одному з американських представників.

Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали, і як посередники ми домовилися про її оприлюднення — але ми її не оприлюднювали. Вона була оприлюднена, — стверджує Майк Раундс.

Ці гучні заяви вирішив прокоментувати шеф американської дипломатії Марко Рубіо.

Він підтвердив, що цей “мирний план” насправді є російською пропозицією, а не ініціативою США.

Мирну пропозицію підготували США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на внеску російської сторони. Але вона також базується на попередніх та поточних внесках України.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

