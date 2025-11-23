Под Москвой горит Шатурская ГРЭС после атаки дронов — видео

Утром 23 ноября стало известно об атаке беспилотников и пожаре на ГРЭС в городе Шатура Московской области России. Власти РФ традиционно обвиняют во всем Силы обороны Украины.

В России горит еще одна ГРЭС

По словам очевидцев, громкие взрывы прогремели в российском городе Шатуре Московской области.

Что важно понимать, Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина — тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт.

Она находится в городе Шатуре Московской области.

Следует также отметить, что это одна из старейших электростанций в России.

Утром 23 ноября Министерство обороны России заявило о 75 украинских дронах, которые якобы обезвредилоа их ПВО.

Общее количество атаковавших РФ беспилотников оборонное ведомство традиционно не раскрывает.

Больше всего — 36 — говорят в МО РФ, атаковали акваторию Чёрного моря, 10 — якобы были обезврежены над оккупированным Крымом.