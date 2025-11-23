Под Москвой горит Шатурская ГРЭС после атаки дронов — видео

Утром 23 ноября стало известно об атаке беспилотников и пожаре на ГРЭС в городе Шатура Московской области России. Власти РФ традиционно обвиняют во всем Силы обороны Украины.
Главные тезисы
- В этот раз под удар попала одна из старейших электростанций в России.
- Минобороны РФ утверждает, что их ПВО ликвидировала 75 украинских дронов.
В России горит еще одна ГРЭС
По словам очевидцев, громкие взрывы прогремели в российском городе Шатуре Московской области.
Что важно понимать, Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина — тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт.
Она находится в городе Шатуре Московской области.
Следует также отметить, что это одна из старейших электростанций в России.
Утром 23 ноября Министерство обороны России заявило о 75 украинских дронах, которые якобы обезвредилоа их ПВО.
Общее количество атаковавших РФ беспилотников оборонное ведомство традиционно не раскрывает.
Больше всего — 36 — говорят в МО РФ, атаковали акваторию Чёрного моря, 10 — якобы были обезврежены над оккупированным Крымом.
На фоне новой атаки дронов Росавиация сообщала о приостановлении работы московского аэропорта "Жуковский".
