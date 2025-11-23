Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 69 дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 22-23 ноября российские оккупанты атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно уничтожить и подавить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях.
Отчет работы сил ПВО за 22-23 ноября
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ и Чауда — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-