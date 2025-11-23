Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 69 дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 22-23 ноября российские оккупанты атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно уничтожить и подавить большинство вражеских целей.

Отчет работы сил ПВО за 22-23 ноября

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ и Чауда — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!