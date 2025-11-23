Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 69 дронів

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 22-23 листопада російські окупанти атакували Україну 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знищити та подавити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Звіт роботи сил ППО за 22-23 листопада
Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ та Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-