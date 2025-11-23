Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 69 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 69 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО за 22-23 листопада
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 22-23 листопада російські окупанти атакували Україну 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знищити та подавити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Звіт роботи сил ППО за 22-23 листопада

Цього разу російські дрони летіли з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ та Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни
Христина Гайовишин
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Феномен спуфінгу. Як Україна знищує "ідеальну зброю" Путіна
Що таке спуфінг та як він працює
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
15 людей постраждали внаслідок атаки Росії на Дніпро
Атака Росії на Дніпро - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?