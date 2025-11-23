Під Москвою палає Шатурська ГРЕС внаслідок атаки дронів — відео

Вранці 23 листопада стало відомо про атаку безпілотників і пожежу на ГРЕС у місті Шатура Московської області Росії. Влада РФ традиційно звинувачує у всьому Сили оборони України.
Головні тези:
- Цього разу під удар потрапила одна з найстаріших електростанцій у Росії.
- Міноборони РФ стверджує, що їхні ППО ліквідувала 75 українських дронів.
У Росії горить ще одна ГРЕС
За словами очевидців, гучні вибухи прогриміли у російському місті Шатура Московської області.
Що важливо розуміти, Шатурська ГРЕС імені В. І. Леніна — теплова електростанція (ДРЕС) потужністю 1500 МВт.
Вона знаходиться в місті Шатура Московської області.
Варто також зазначити, що це одна з найстаріших електростанцій у Росії.
Вранці 23 листопада Міністерство оборони Росії заявило про 75 українських дронів, які нібито знешкодила їхня ППО.
Найбільше — 36 — кажуть у МО РФ, атакували акваторію Чрорного моря, 10 — начебто були знешкоджені над окупованим Кримом.
На тлі нової атаки дронів Росавіація повідомляла про призупинення роботу московського аеропорту "Жуковський".
