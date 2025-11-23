Келлог натякнув на швидше завершення війни РФ проти України

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог позитивно оцінив "мирний план" американського лідера Дональда Трампа та вірить, що до завершення російсько-української війни залишилося не так багато часу.

Келлог озвучив свій прогноз

Як вважає спеціальний представник президента США, очільник Білого дому дійсно знає, як покласти край цій війні.

Келлог також нагадав, що вона є "найтривалішою у Європі з часів Другої світової".

Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети — завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці. Кіт Келлог Спеціальний посланець президента США з питань України

За його словами, офіційний Вашингтон також планує додати супровідні документи. Насамперед йдеться про гарантії безпеки для України.

Келлог також розповів журналістам, що не так давно проводив перемовини з командою українського лідера Володимира Зеленського.

Українці дійсно довіряють американцям, — переконаний Кіт Келлог.

Окрім того, він чітко дав зрозуміти, що поточна рамкова угода не є фінальною версією, але реальною щодо підписання Україною та Росією.