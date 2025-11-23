Келлог натякнув на швидше завершення війни РФ проти України
Келлог натякнув на швидше завершення війни РФ проти України

Келлог озвучив свій прогноз
Read in English
Джерело:  Fox News

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог позитивно оцінив "мирний план" американського лідера Дональда Трампа та вірить, що до завершення російсько-української війни залишилося не так багато часу.

Головні тези:

  • Келлог вважає, що потрібно зробити лічені кроки, щоб бойові дії врешті зупинилися.
  • Він додав, що США спочатку хочуть підштовхнути до цього українців, а потім росіян.

Келлог озвучив свій прогноз

Як вважає спеціальний представник президента США, очільник Білого дому дійсно знає, як покласти край цій війні.

Келлог також нагадав, що вона є "найтривалішою у Європі з часів Другої світової".

Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети — завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний посланець президента США з питань України

За його словами, офіційний Вашингтон також планує додати супровідні документи. Насамперед йдеться про гарантії безпеки для України.

Келлог також розповів журналістам, що не так давно проводив перемовини з командою українського лідера Володимира Зеленського.

Українці дійсно довіряють американцям, — переконаний Кіт Келлог.

Окрім того, він чітко дав зрозуміти, що поточна рамкова угода не є фінальною версією, але реальною щодо підписання Україною та Росією.

Рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку... Я думаю, що ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян, — заявив Келлог.

