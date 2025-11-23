Келлог натякнув на швидше завершення війни РФ проти України

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог позитивно оцінив "мирний план" американського лідера Дональда Трампа та вірить, що до завершення російсько-української війни залишилося не так багато часу.
Головні тези:
- Келлог вважає, що потрібно зробити лічені кроки, щоб бойові дії врешті зупинилися.
- Він додав, що США спочатку хочуть підштовхнути до цього українців, а потім росіян.
Келлог озвучив свій прогноз
Як вважає спеціальний представник президента США, очільник Білого дому дійсно знає, як покласти край цій війні.
Келлог також нагадав, що вона є "найтривалішою у Європі з часів Другої світової".
За його словами, офіційний Вашингтон також планує додати супровідні документи. Насамперед йдеться про гарантії безпеки для України.
Келлог також розповів журналістам, що не так давно проводив перемовини з командою українського лідера Володимира Зеленського.
Окрім того, він чітко дав зрозуміти, що поточна рамкова угода не є фінальною версією, але реальною щодо підписання Україною та Росією.
