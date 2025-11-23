"Трамп має піти". Американці вийшли на протести заради України

Столицю США — Вашингтон — сколихнула хвиля протестів після того, як був оприлюднений так званий мирний план президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Американці не приховують свого обурення та вимагають імпічменту, адже Трамп “продає Україну”.

У США почалися протести проти політики Трампа

Спочатку люди почали виходити на вулиці на тлі скандалу із файлами Джефрі Епштейна, у яких згадується і чинний президент США.

Окрім того, американці шоковані "мирним планом" для нібито завершення війни Росії в Україні.

За словами українських журналістів, учасники протестів вийшли із плакатами "Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку, або Трампа — не можеш робити і те, і те", "Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію!" і "Трамп щойно продав Україну".

Протестувальник Гаррі Раш заявив ЗМІ, що він в опозиції до всього, що робить очільник Білого дому:

Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає "угода". Це не "угода", це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники. Поширити

На переконання учасника протесту, Дональд Трамп просто хоче відновити власну велич й має намір зробити це за будь-яку ціну.