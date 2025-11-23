"Трамп має піти". Американці вийшли на протести заради України

Столицю США — Вашингтон — сколихнула хвиля протестів після того, як був оприлюднений так званий мирний план президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Американці не приховують свого обурення та вимагають імпічменту, адже Трамп “продає Україну”.
Головні тези:
- Американці вважають, що Трамп схиляє Україну до капітуляції.
- Вони будуть добиватися того, щоб республіканець пішов у відставку.
У США почалися протести проти політики Трампа
Спочатку люди почали виходити на вулиці на тлі скандалу із файлами Джефрі Епштейна, у яких згадується і чинний президент США.
Окрім того, американці шоковані "мирним планом" для нібито завершення війни Росії в Україні.
За словами українських журналістів, учасники протестів вийшли із плакатами "Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку, або Трампа — не можеш робити і те, і те", "Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію!" і "Трамп щойно продав Україну".
Протестувальник Гаррі Раш заявив ЗМІ, що він в опозиції до всього, що робить очільник Білого дому:
На переконання учасника протесту, Дональд Трамп просто хоче відновити власну велич й має намір зробити це за будь-яку ціну.
