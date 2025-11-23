"Трамп має піти". Американці вийшли на протести заради України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Трамп має піти". Американці вийшли на протести заради України

У США почалися протести проти політики Трампа
Read in English
Джерело:  Суспільне

Столицю США — Вашингтон — сколихнула хвиля протестів після того, як був оприлюднений так званий мирний план президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Американці не приховують свого обурення та вимагають імпічменту, адже Трамп “продає Україну”.

Головні тези:

  • Американці вважають, що Трамп схиляє Україну до капітуляції.
  • Вони будуть добиватися того, щоб республіканець пішов у відставку.

У США почалися протести проти політики Трампа

Спочатку люди почали виходити на вулиці на тлі скандалу із файлами Джефрі Епштейна, у яких згадується і чинний президент США.

Окрім того, американці шоковані "мирним планом" для нібито завершення війни Росії в Україні.

За словами українських журналістів, учасники протестів вийшли із плакатами "Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку, або Трампа — не можеш робити і те, і те", "Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію!" і "Трамп щойно продав Україну".

Протестувальник Гаррі Раш заявив ЗМІ, що він в опозиції до всього, що робить очільник Білого дому:

Особливо я обурений тим що він дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає "угода". Це не "угода", це капітуляція Путіну. Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники.

На переконання учасника протесту, Дональд Трамп просто хоче відновити власну велич й має намір зробити це за будь-яку ціну.

Я солідарний із Україною та чекаю на день коли ви виштовхнете Росію зі своєї країни, — наголосив Гаррі Раш.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Феномен спуфінгу. Як Україна знищує "ідеальну зброю" Путіна
Що таке спуфінг та як він працює
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це не наш мирний план". Сенатори відхрестилися від ідей Трампа
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог натякнув на швидке завершення війни РФ проти України
Келлог озвучив свій прогноз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?