Генштаб объявил о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре орудия, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и реактивную систему залпового огня армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1369 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего 22 ноября на фронте произошло 162 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 23 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 165 260 (+920) человек

  • танков — 11 363 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 615 (+8) ед.

  • артиллерийских систем — 34 585 (+26) ед.

  • РСЗО — 1 549 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1248 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 338 (+496) ед.

  • крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 922 (+80) ед.

  • специальная техника — 4003 (+1) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, 42 авиационных ударов, сбросив при этом 101 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, произвел 4582 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6152 дрона-камикадзе.

