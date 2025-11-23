Генштаб объявил о новых успехах Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре орудия, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и реактивную систему залпового огня армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1369 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего 22 ноября на фронте произошло 162 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 23 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составили
личного состава — около 1 165 260 (+920) человек
танков — 11 363 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 23 615 (+8) ед.
артиллерийских систем — 34 585 (+26) ед.
РСЗО — 1 549 (+2) ед.
средства ПВО — 1248 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 338 (+496) ед.
крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 67 922 (+80) ед.
специальная техника — 4003 (+1) ед.
Кроме этого, произвел 4582 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6152 дрона-камикадзе.
