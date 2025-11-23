Генштаб оголосив про нові успіхи Сил оборони України
Генштаб оголосив про нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири гармати, пункт управління безпілотними літальними апаратами та реактивну систему залпового вогню армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1 369 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом 22 листопада на фронті відбулося 162 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 23 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1 165 260 (+920) осіб

  • танків — 11 363 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 23 615 (+8) од.

  • артилерійських систем — 34 585 (+26) од.

  • РСЗВ — 1 549 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 248 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 338 (+496) од.

  • крилаті ракети — 3 981 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67 922 (+80) од.

  • спеціальна техніка — 4 003 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану авіабомбу.

Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе.

