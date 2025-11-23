Генштаб оголосив про нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири гармати, пункт управління безпілотними літальними апаратами та реактивну систему залпового вогню армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1 369 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом 22 листопада на фронті відбулося 162 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 23 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1 165 260 (+920) осіб
танків — 11 363 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 615 (+8) од.
артилерійських систем — 34 585 (+26) од.
РСЗВ — 1 549 (+2) од.
засоби ППО — 1 248 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 83 338 (+496) од.
крилаті ракети — 3 981 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 922 (+80) од.
спеціальна техніка — 4 003 (+1) од.
Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-