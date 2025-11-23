Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео

23 листопада 7 корпус Десантно-штурмові війська України повідомили, що в центрі Покровська Донецької області зберігаються позиції українських воїнів, тривають стрілецькі бої. Армія РФ досі не змогла закріпитися.
Головні тези:
- Українські воїни блокують спроби росіян накопичити сили у місті.
- Ворог намагається перейти у північну частину міста, однак марно.
У Покровську точаться запеклі бої
З метою знищення сил ворога у середмісті залучені штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.
Що важливо розуміти, саме це дало можливість заблокувати спроби армії РФ стягнути свої війська.
Також відомо, що російські загарбники марно намагаються посилити тиск на північну частину Покровська, однак зазнають колосальних втрат.
ДШВ звертають увагу на те, що протягом останніх 23 днів українські захисники встигли ліквідувати у Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-