Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео

23 листопада 7 корпус Десантно-штурмові війська України повідомили, що в центрі Покровська Донецької області зберігаються позиції українських воїнів, тривають стрілецькі бої. Армія РФ досі не змогла закріпитися.

У Покровську точаться запеклі бої

З метою знищення сил ворога у середмісті залучені штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.

Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк «Скала» у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Поширити

Що важливо розуміти, саме це дало можливість заблокувати спроби армії РФ стягнути свої війська.

Також відомо, що російські загарбники марно намагаються посилити тиск на північну частину Покровська, однак зазнають колосальних втрат.

ДШВ звертають увагу на те, що протягом останніх 23 днів українські захисники встигли ліквідувати у Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені.