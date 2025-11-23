Битва за Покровск. ССО показали удары по войскам РФ

23 ноября подразделения Сил специальных операций продемонстрировали, как с применением Middle strike дронов наносили удары по российским захватчикам, пытающимся наступать в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.
Главные тезисы
- Российские захватчики не могут реализовать дедлайн Путина по поводу захвата Покровска.
- ССО смогли уничтожить вражеский склад боеприпасов в Донецкой области.
ССО уничтожают российских оккупантов в Покровске
В самом городе удалось уничтожить важную вражескую позицию, которая предоставляла значительное тактическое преимущество россиянам на этом участке фронта.
В селе Шахово удалось обнаружить и уничтожить место скопления штурмовых групп противника.
Под удары украинских воинов попал личный состав 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Именно она должна была замыкать кольцо вокруг Покровска с Севера.
В городе Докучаевск ликвидирован российский склад боеприпасов.
В селе Рыбинское удалось поразить расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Восток» ВС РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-