Битва за Покровск. ССО показали удары по войскам РФ
ССО
ССО уничтожают российских оккупантов в Покровске
23 ноября подразделения Сил специальных операций продемонстрировали, как с применением Middle strike дронов наносили удары по российским захватчикам, пытающимся наступать в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

Главные тезисы

  • Российские захватчики не могут реализовать дедлайн Путина по поводу захвата Покровска.
  • ССО смогли уничтожить вражеский склад боеприпасов в Донецкой области.

В самом городе удалось уничтожить важную вражескую позицию, которая предоставляла значительное тактическое преимущество россиянам на этом участке фронта.

«Высоту» на промышленном объекте использовали снайперы противника, принимавшие обширный участок территории под огневой контроль. Также это здание служило точкой накопления личного состава врага. ССО успешным ударом Middle strike дрона типа баражирующий боеприпас уничтожили важную позицию и живую силу противника.

В селе Шахово удалось обнаружить и уничтожить место скопления штурмовых групп противника.

Под удары украинских воинов попал личный состав 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Именно она должна была замыкать кольцо вокруг Покровска с Севера.

В селе Солнцовка (Покровский р-н, Донецкая обл., ТОТ Украины) поражен пункт временной дислокации и состав боеприпасов экипажа ударных БПЛА из состава 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из РФ. Дронами ССО была уничтожена живая сила противника.

В городе Докучаевск ликвидирован российский склад боеприпасов.

В селе Рыбинское удалось поразить расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Восток» ВС РФ.

