"Это продажа Украины". Болтон раскрыл замысел Трампа

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон высказал свое мнение после ознакомления с новым мирным планом президента Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. По убеждению Болтона, фактически речь идет о "продаже Украины" России.
Главные тезисы
- Болтон подчеркнул, что Трамп не поддерживает Украину и ему безразлична ее судьба.
- Поэтому он призвал полностью переписать этот мирный план.
Болтон вступился за Украину
Как считает бывший американский советник, даже команда российского диктатора Владимира Путина не могла бы написать лучший договор.
Он также озвучил предположение, что для президента США этот скандальный мирный план — это "часть борьбы за Нобелевскую премию мира".
На этом фоне он напомнил о политике умиротворения на примере Невилла Чемберлена:
Поэтому он попросил украинского лидера Зеленского и американских чиновников убедить президента США внести изменения в план.
По его убеждению, этот документ следует полностью переписать, а не только внести коррективы.
