"Это продажа Украины". Болтон раскрыл замысел Трампа

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон высказал свое мнение после ознакомления с новым мирным планом президента Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. По убеждению Болтона, фактически речь идет о "продаже Украины" России.

Болтон вступился за Украину

Как считает бывший американский советник, даже команда российского диктатора Владимира Путина не могла бы написать лучший договор.

Это продажа Украины. И для всех, кто думал, что Трамп поддерживает Украину, это еще раз доказывает: ему все равно, — подчеркнул Джон Болтон. Поделиться

Он также озвучил предположение, что для президента США этот скандальный мирный план — это "часть борьбы за Нобелевскую премию мира".

На этом фоне он напомнил о политике умиротворения на примере Невилла Чемберлена:

Этот договор вознаграждает неспровоцированную агрессию. Если Украина согласится, это сигнал для России и Китая, что агрессия может преуспевать, — предупредил Джон Болтон. Поделиться

Поэтому он попросил украинского лидера Зеленского и американских чиновников убедить президента США внести изменения в план.