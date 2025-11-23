"Це продаж України". Болтон розкрив замисел Трампа

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив свою думку після ознайомлення з новим мирним планом президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. На переконання Болтона, фактично йдеться про “продаж України” Росії.
Головні тези:
- Болтон наголосив, що Трамп не підтримує Україну та йому байдуже її доля.
- Саме тому він закликав повністю переписати цей мирний план.
Болтон заступився за Україну
Як вважає колишній американський радник, навіть команда російського диктатора Володимира Путіна не могла б написати кращого договору.
Він також озвучив припущення, що для президента США цей скандальний мирний план — це "частина боротьби за Нобелівську премію миру".
На цьому тлі він нагадав про політику умиротворення на прикладі Невілла Чемберлена:
Саме тому він попросив українського лідера Зеленського та американських посадовців переконати президента США внести зміни до плану.
На його переконання, цей документ потрібно повністю переписати, а не лише внести корективи.
