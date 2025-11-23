"Це продаж України". Болтон розкрив замисел Трампа

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив свою думку після ознайомлення з новим мирним планом президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. На переконання Болтона, фактично йдеться про “продаж України” Росії.

Болтон заступився за Україну

Як вважає колишній американський радник, навіть команда російського диктатора Володимира Путіна не могла б написати кращого договору.

Це продаж України. І для всіх, хто думав, що Трамп підтримує Україну, це ще раз доводить: йому байдуже, — наголосив Джон Болтон. Поширити

Він також озвучив припущення, що для президента США цей скандальний мирний план — це "частина боротьби за Нобелівську премію миру".

На цьому тлі він нагадав про політику умиротворення на прикладі Невілла Чемберлена:

Цей договір винагороджує неспровоковану агресію. Якщо Україна погодиться, це сигнал для Росії та Китаю, що агресія може досягати успіху, — попередив Джон Болтон. Поширити

Саме тому він попросив українського лідера Зеленського та американських посадовців переконати президента США внести зміни до плану.