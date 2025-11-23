"Це продаж України". Болтон розкрив замисел Трампа
"Це продаж України". Болтон розкрив замисел Трампа
Read in English
Джерело:  The Hill

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив свою думку після ознайомлення з новим мирним планом президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. На переконання Болтона, фактично йдеться про “продаж України” Росії.

Головні тези:

  • Болтон наголосив, що Трамп не підтримує Україну та йому байдуже її доля.
  • Саме тому він закликав повністю переписати цей мирний план.

Болтон заступився за Україну

Як вважає колишній американський радник, навіть команда російського диктатора Володимира Путіна не могла б написати кращого договору.

Це продаж України. І для всіх, хто думав, що Трамп підтримує Україну, це ще раз доводить: йому байдуже, — наголосив Джон Болтон.

Він також озвучив припущення, що для президента США цей скандальний мирний план — це "частина боротьби за Нобелівську премію миру".

На цьому тлі він нагадав про політику умиротворення на прикладі Невілла Чемберлена:

Цей договір винагороджує неспровоковану агресію. Якщо Україна погодиться, це сигнал для Росії та Китаю, що агресія може досягати успіху, — попередив Джон Болтон.

Саме тому він попросив українського лідера Зеленського та американських посадовців переконати президента США внести зміни до плану.

На його переконання, цей документ потрібно повністю переписати, а не лише внести корективи.

