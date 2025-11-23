Туск требует от Трампа раскрыть автора мирного плана
Туск объявил свою позицию касательно мирного плана Трампа
Премьер-министр Польши Дональд Туск ясно дал понять: европейские лидеры настроены работать над мирным планом США по завершению российско-украинской войны, однако сначала нужно объявить, кто является автором этого документа.

Главные тезисы

  • Заявление Туска является следствием выявления русизмов в мирном плане Трампа.
  • В США утверждают, что этот документ основывается на российских предложениях.

Туск объявил свою позицию касательно мирного плана Трампа

По словам премьера Польши, официальная Варшава совместно с лидерами Европы, Канады и Японии выразила готовность работать над 28-пунктным планом, "несмотря на некоторые оговорки".

Однако перед тем, как начать работу, было бы хорошо узнать, кто автор плана и где он был создан, — требует Дональд Туск от Дональда Трампа.

Что важно понимать, такое заявление польского премьера прозвучало после того, как журналисты нашли в "мирном предложении" США, написанном на английском, русизмы.

Отдельные фразы в этом документе, скорее всего, сначала были написаны на русском языке — в нескольких местах формулировки кажутся традиционными для русского и удивительными для английского.

В частности, третий пункт плана звучит так: "Ожидается (в оригинале — It is expected), что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

