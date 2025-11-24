"Европа не должна платить за действия России". Туск скептически оценил "мирный план" Трампа

Ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, нуждаются в доработке, поскольку некоторые из предложений неприемлемы.

Туск раскритиковал "мирный план" Трампа

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По словам польского премьер-министра, лидеры ЕС, принявшие участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и Россией, нуждаются в переработке", поскольку некоторые из предложений "неприемлемы".

Он также подчеркнул, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом. Поделиться

Туск также подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед по поводу того, что делать с замороженными российскими активами.

Не может быть так, чтобы Европа наконец платила за действия России.

При этом он признал, что некоторые страны остаются неубедительными, но считает, что лидеры намного, гораздо ближе к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для помощи Украине сейчас и во время восстановления.

Премьер-министр Польши добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.