"Европа не должна платить за действия России". Туск скептически оценил "мирный план" Трампа

Ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, нуждаются в доработке, поскольку некоторые из предложений неприемлемы.
Главные тезисы
- Дональд Туск считает, что любое мирное соглашение должно укреплять безопасность Европы, а не ослаблять.
- Польша поддерживает идею использования замороженных российских активов для поддержки Украины в процессе обновления.
- Премьер-министр Польши подчеркивает важность того, чтобы соглашения с Россией не ослабляли безопасность региона.
Туск раскритиковал "мирный план" Трампа
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По словам польского премьер-министра, лидеры ЕС, принявшие участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и Россией, нуждаются в переработке", поскольку некоторые из предложений "неприемлемы".
Туск также подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед по поводу того, что делать с замороженными российскими активами.
Не может быть так, чтобы Европа наконец платила за действия России.
При этом он признал, что некоторые страны остаются неубедительными, но считает, что лидеры намного, гораздо ближе к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для помощи Украине сейчас и во время восстановления.
Премьер-министр Польши добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.
