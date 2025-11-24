"Европа не должна платить за действия России". Туск скептически оценил "мирный план" Трампа
"Европа не должна платить за действия России". Туск скептически оценил "мирный план" Трампа

Туск
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, нуждаются в доработке, поскольку некоторые из предложений неприемлемы.

Главные тезисы

  • Дональд Туск считает, что любое мирное соглашение должно укреплять безопасность Европы, а не ослаблять.
  • Польша поддерживает идею использования замороженных российских активов для поддержки Украины в процессе обновления.
  • Премьер-министр Польши подчеркивает важность того, чтобы соглашения с Россией не ослабляли безопасность региона.

Туск раскритиковал "мирный план" Трампа

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По словам польского премьер-министра, лидеры ЕС, принявшие участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и Россией, нуждаются в переработке", поскольку некоторые из предложений "неприемлемы".

Он также подчеркнул, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

Туск также подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед по поводу того, что делать с замороженными российскими активами.

Не может быть так, чтобы Европа наконец платила за действия России.

При этом он признал, что некоторые страны остаются неубедительными, но считает, что лидеры намного, гораздо ближе к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для помощи Украине сейчас и во время восстановления.

Премьер-министр Польши добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать по отношению к России вместе, а не как отдельные государства.

