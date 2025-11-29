Новые переговоры Украины и США насчет "мирного плана" Трампа состоятся во Флориде

30 ноября представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.

Украинская и американская делегации встретятся во Флориде

Украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности о повестке дня не раскрываются.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Поделиться

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам главы государства, он ожидает, что результаты предварительных переговоров с США в Женеве будут "окончательно согласованы" во время предстоящей встречи.

Авторы материала отмечают, что Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения.