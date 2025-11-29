Новые переговоры Украины и США насчет "мирного плана" Трампа состоятся во Флориде

30 ноября представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Новая встреча представителей Украины и США во Флориде для продолжения переговоров по мирному соглашению.
- Президент Зеленский под давлением Вашингтона должен принимать тяжелые решения в области политики и обороны.
- Стороны ожидают окончательного согласования результатов предыдущих переговоров в Женеве на предстоящей встрече.
Украинская и американская делегации встретятся во Флориде
Украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности о повестке дня не раскрываются.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
По словам главы государства, он ожидает, что результаты предварительных переговоров с США в Женеве будут "окончательно согласованы" во время предстоящей встречи.
Авторы материала отмечают, что Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-