Новые переговоры Украины и США насчет "мирного плана" Трампа состоятся во Флориде
Категория
Политика
Дата публикации

Украина
Источник:  Reuters

30 ноября представители Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся для продолжения переговоров по соглашению о прекращении российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Новая встреча представителей Украины и США во Флориде для продолжения переговоров по мирному соглашению.
  • Президент Зеленский под давлением Вашингтона должен принимать тяжелые решения в области политики и обороны.
  • Стороны ожидают окончательного согласования результатов предыдущих переговоров в Женеве на предстоящей встрече.

Украинская и американская делегации встретятся во Флориде

Украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, встреча состоится во Флориде. Подробности о повестке дня не раскрываются.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам главы государства, он ожидает, что результаты предварительных переговоров с США в Женеве будут "окончательно согласованы" во время предстоящей встречи.

Авторы материала отмечают, что Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения.

В то же время, президент Зеленский "оказался в самой сложной политической и военной ситуации со времен начала российского вторжения в 2022 году", добавляет агентство.

