Переговори Зеленського з лідерами ЄС у Берліні — чи приєднаються представники США і НАТО

Представники США були запрошені до участі у переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та низкою лідерів країн ЄС, які відбудуться сьогодні в Берліні. Також долучиться генсек НАТО Марк Рютте.

США та Генсек НАТО приєднаються до “мирних перемовин” у Берліні

За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.

Крім того, НАТО підтвердило, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також прибуде до Берліна для участі в переговорах. Відповідне підтвердження з’явилося в останні хвилини. Поширити

Окремо заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відвідає берлінські переговори цього вечора.

Таким чином, участь ключових міжнародних партнерів України у переговорах у Берліні була офіційно підтверджена.

Нагадаємо, минулого тижня медіа повідомляли, що 15 грудня в Берліні має відбутися зустріч європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити мирний план щодо України.