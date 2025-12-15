Переговори Зеленського з лідерами ЄС у Берліні — чи приєднаються представники США і НАТО
Read in English
Джерело:  The Guardian

Представники США були запрошені до участі у переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та низкою лідерів країн ЄС, які відбудуться сьогодні в Берліні. Також долучиться генсек НАТО Марк Рютте.

Головні тези:

  • Участь представників США та НАТО у переговорах в Берліні була офіційно підтверджена.
  • Переговори мають на меті обговорення мирного плану щодо України і можливого залучення ключових міжнародних партнерів.
  • Представники ЄС, США та НАТО підтверджують значний прогрес у мирних перемовинах і співпраці.

США та Генсек НАТО приєднаються до “мирних перемовин” у Берліні

За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.

Крім того, НАТО підтвердило, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також прибуде до Берліна для участі в переговорах. Відповідне підтвердження з’явилося в останні хвилини.

Окремо заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відвідає берлінські переговори цього вечора.

Таким чином, участь ключових міжнародних партнерів України у переговорах у Берліні була офіційно підтверджена.

Нагадаємо, минулого тижня медіа повідомляли, що 15 грудня в Берліні має відбутися зустріч європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити мирний план щодо України.

Напередодні цієї зустрічі, вчора в столиці Німеччини розпочалися переговори української делегації на чолі з Зеленським зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Переговори тривали понад п’ять годин, після чого Віткофф заявив про "значний прогрес".

Мирні перемовини виходять на новий рівень
