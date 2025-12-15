"Скоординували спільні позиції". Зеленський провів перемовини зі Стуббом у Берліні

Президент Володимир Зеленський перед низкою зустрічей, які у нього сьогодні заплановані у Берліні, провів перемовини з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський і Стубб зустрілися у Берліні

Про це глава держави повідомив після проведення зустрічі.

Хороша зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки. Володимир Зеленський Президент України

Він також подякував Фінляндії за підтримку.

Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів. Вдячний Алексу за постійну координацію та допомогу нашій державі. Поширити

Сьогодні у Берліні Зеленський має ще раз зустрітися з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Також програмою візиту Президента України до Німеччини заплановані зустрічі з Канцлером Фрідріхом Мерцом, Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, Президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, участь у закритті Німецько-українського економічного форуму.

Увечері очікується зустріч Президента України з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.