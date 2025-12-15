"Скоординували спільні позиції". Зеленський провів перемовини зі Стуббом у Берліні
Категорія
Україна
Дата публікації

"Скоординували спільні позиції". Зеленський провів перемовини зі Стуббом у Берліні

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент Володимир Зеленський перед низкою зустрічей, які у нього сьогодні заплановані у Берліні, провів перемовини з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Головні тези:

  • Зеленський провів позитивні перемовини з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні.
  • Програма візиту до Німеччини включає зустрічі з Канцлером, президентами та участь у економічному форумі.
  • Український лідер також має заплановані зустрічі з делегацією США на чолі зі спецпредставником президента США.

Зеленський і Стубб зустрілися у Берліні

Про це глава держави повідомив після проведення зустрічі.

Хороша зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також подякував Фінляндії за підтримку.

Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів. Вдячний Алексу за постійну координацію та допомогу нашій державі.

Сьогодні у Берліні Зеленський має ще раз зустрітися з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Також програмою візиту Президента України до Німеччини заплановані зустрічі з Канцлером Фрідріхом Мерцом, Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, Президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, участь у закритті Німецько-українського економічного форуму.

Увечері очікується зустріч Президента України з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин
Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський хоче вперше зустрітися з Навроцьким — відома дата
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розпочав зустріч з командою Трампа
Володимир Зеленський
Мирні перемовини виходять на новий рівень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?