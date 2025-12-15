"Скоординували спільні позиції". Зеленський провів перемовини зі Стуббом у Берліні

Президент Володимир Зеленський перед низкою зустрічей, які у нього сьогодні заплановані у Берліні, провів перемовини з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Головні тези:
- Зеленський провів позитивні перемовини з Президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні.
- Програма візиту до Німеччини включає зустрічі з Канцлером, президентами та участь у економічному форумі.
- Український лідер також має заплановані зустрічі з делегацією США на чолі зі спецпредставником президента США.
Зеленський і Стубб зустрілися у Берліні
Про це глава держави повідомив після проведення зустрічі.
Він також подякував Фінляндії за підтримку.
Сьогодні у Берліні Зеленський має ще раз зустрітися з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Також програмою візиту Президента України до Німеччини заплановані зустрічі з Канцлером Фрідріхом Мерцом, Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, Президентом Бундестагу Юлією Кльокнер, участь у закритті Німецько-українського економічного форуму.
Увечері очікується зустріч Президента України з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.
