Зеленський хоче вперше зустрітися з Навроцьким — відома дата

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що має намір здійснити офіційний візит до Польщі уже наступного тижня, ймовірно, в п'ятницю, 19 грудня. Там він проведе зустріч з польським лідером Каролем Навроцьким.
Головні тези:
- Метою візиту є подальший розвиток відносин між країнами.
- Зеленський висловив вдячність Польщі за багаторічну підтримку України.
Зустріч Зеленського та Навроцького може відбутися вже незабаром
Про свої плани президент України розповів під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.
Зеленський нагадав про важливість сусідства з Польщею і підкреслив вдячність України цій країні.
Згідно з останніми даними, зустріч з Каролем Навроцьким може відбутися в найближчу п'ятницю, 19 грудня.
Однак, що важливо розуміти, український лідер назвав лише день тижня, не уточнюючи дату.
Посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю польським ЗМІ нещодавно повідомив, що Володимир Зеленський може зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця цього року.
До слова, раніше Зеленський повідомив, що налаштований прибути на першу зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.
