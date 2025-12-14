Зеленський хоче вперше зустрітися з Навроцьким — відома дата

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що має намір здійснити офіційний візит до Польщі уже наступного тижня, ймовірно, в п'ятницю, 19 грудня. Там він проведе зустріч з польським лідером Каролем Навроцьким.

Зустріч Зеленського та Навроцького може відбутися вже незабаром

Про свої плани президент України розповів під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

Зеленський нагадав про важливість сусідства з Польщею і підкреслив вдячність України цій країні.

І що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між між нами і Польщею. Володимир Зеленський Президент України

Згідно з останніми даними, зустріч з Каролем Навроцьким може відбутися в найближчу п'ятницю, 19 грудня.

Однак, що важливо розуміти, український лідер назвав лише день тижня, не уточнюючи дату.

Посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю польським ЗМІ нещодавно повідомив, що Володимир Зеленський може зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця цього року.