"Путін не зупиниться". Мерц звернувся до світу з важливим попередженням
Категорія
Політика
Дата публікації

"Путін не зупиниться". Мерц звернувся до світу з важливим попередженням

Мерц
Read in English
Джерело:  DW

Німецький лідер Фрідріх Мерц застеріг, що російський диктатор Володимир Путін у своїй агресивній зовнішній політиці не зупиниться на Україні — рано чи пізно він рушить далі.

Головні тези:

  • Путін не відмовиться від ідеї “воскресити” СРСР.
  • Наразі саме підтримка для України дає змогу ослабити Росію.

Чого чекати від Путіна

На переконання канцлера ФРН, російський диктатор завжди буде добиватися "фундаментальної зміни кордонів в Європі".

Окрім того, Путін досі марить відновленням Радянського Союзу в його колишніх кордонах.

Мерц чітко озвучив попередження: це є серйозною загрозою, зокрема й воєнною, для країн, які колись були частиною цієї імперії.

Путін не зупиниться. І якщо Україна впаде, він не зупиниться.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Враховуючи усі ці фактори, німецький лідер закликав до посилення допомоги Україні та єдності Європи у стратегічній співпраці з Британією.

Мерц також додав, що важливо "якомога довше зберегти НАТО".

На переконання канцлера ФРН, поспішний вступ кількох держав у Першу світову війну в 1914 році є неправильною історичною аналогією.

Напевно, було б правильніше використовувати 1938 рік як історичну аналогію, — зазначив Мерц.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
РДК закликає російську опозицію та громадськість до усунення режиму Путіна
РДК закликає росіян знищити режим Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Республіканець Бейкон лютує через рішення Трампа щодо України
Бейкон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив вимоги США та РФ під час мирних перемовин
Зеленський заговорив про тиск з боку США та РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?