"Путін не зупиниться". Мерц звернувся до світу з важливим попередженням

Німецький лідер Фрідріх Мерц застеріг, що російський диктатор Володимир Путін у своїй агресивній зовнішній політиці не зупиниться на Україні — рано чи пізно він рушить далі.

Чого чекати від Путіна

На переконання канцлера ФРН, російський диктатор завжди буде добиватися "фундаментальної зміни кордонів в Європі".

Окрім того, Путін досі марить відновленням Радянського Союзу в його колишніх кордонах.

Мерц чітко озвучив попередження: це є серйозною загрозою, зокрема й воєнною, для країн, які колись були частиною цієї імперії.

Путін не зупиниться. І якщо Україна впаде, він не зупиниться. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Враховуючи усі ці фактори, німецький лідер закликав до посилення допомоги Україні та єдності Європи у стратегічній співпраці з Британією.

Мерц також додав, що важливо "якомога довше зберегти НАТО".

На переконання канцлера ФРН, поспішний вступ кількох держав у Першу світову війну в 1914 році є неправильною історичною аналогією.