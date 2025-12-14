"Путин не остановится". Мерц обратился к миру с важным предупреждением

Немецкий лидер Фридрих Мерц предостерег, что российский диктатор Владимир Путин в своей агрессивной внешней политике не остановится на Украине — рано или поздно он двинется дальше.
Главные тезисы
- Путин не откажется от идеи "воскресить" СССР.
- Именно сейчас поддержка для Украины позволяет ослабить Россию.
Чего ждать от Путина
По убеждению канцлера ФРГ, российский диктатор всегда будет добиваться "фундаментального изменения границ в Европе".
Кроме того, Путин до сих пор мечтает о восстановлении Советского Союза в его бывших границах.
Мерц четко озвучил предупреждение: это серьезная угроза, в том числе и военная, для стран, которые когда-то были частью этой империи.
Учитывая все эти факторы, немецкий лидер призвал к усилению помощи Украине и единству Европы в стратегическом сотрудничестве с Великобританией.
Мерц также добавил, что важно "как можно дольше сохранить НАТО".
По мнению канцлера ФРГ, поспешное вступление нескольких государств в Первую мировую войну в 1914 году является неправильной исторической аналогией.
