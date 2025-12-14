Зеленский хочет впервые встретиться с Навроцким — известна дата

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что намерен совершить официальный визит в Польшу уже на следующей неделе, вероятно, в пятницу, 19 декабря. Там он проведет встречу с польским лидером Каролем Навроцким.
Главные тезисы
- Цель визита – дальнейшее развитие отношений между странами.
- Зеленский выразил благодарность Польше за многолетнюю поддержку Украины.
Встреча Зеленского и Навроцкого может состояться в скором времени
О своих планах президент Украины рассказал во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.
Зеленский напомнил о важности соседства с Польшей и подчеркнул благодарность Украины этой стране.
Согласно последним данным, встреча с Каролем Навроцким может состояться в ближайшую пятницу, 19 декабря.
Однако, что важно понимать, украинский лидер назвал день недели, не уточняя дату.
Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польским СМИ недавно сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца этого года.
К слову, ранее Зеленский сообщил, что настроен прибыть на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-