Зеленский хочет впервые встретиться с Навроцким — известна дата

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что намерен совершить официальный визит в Польшу уже на следующей неделе, вероятно, в пятницу, 19 декабря. Там он проведет встречу с польским лидером Каролем Навроцким.

Встреча Зеленского и Навроцкого может состояться в скором времени

О своих планах президент Украины рассказал во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Зеленский напомнил о важности соседства с Польшей и подчеркнул благодарность Украины этой стране.

И что касается моего визита в Польшу, то польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно последним данным, встреча с Каролем Навроцким может состояться в ближайшую пятницу, 19 декабря.

Однако, что важно понимать, украинский лидер назвал день недели, не уточняя дату.

Посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польским СМИ недавно сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким еще до конца этого года.