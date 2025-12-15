"Скоординировали общие позиции". Зеленский провел переговоры со Стуббом в Берлине

Президент Владимир Зеленский перед рядом встреч, которые у него сегодня запланированы в Берлине, провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский провел положительные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом в Берлине.
- Стало известно о согласовании общих позиций и следующих шагов перед встречами с партнерами в Германии.
- Программа визита в Германию включает встречи с канцлером, президентами, участие в экономическом форуме и встречи с американской делегацией.
Зеленский и Стубб встретились в Берлине
Об этом глава государства сообщил после встречи.
Он также поблагодарил Финляндию за поддержку.
Сегодня в Берлине Зеленский должен еще раз встретиться с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Также программой визита Президента Украины в Германию запланированы встречи с Канцлером Фридрихом Мерцом, Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Президентом Бундестага Юлией Клекнер, участие в закрытии Немецко-украинского экономического форума.
Вечером ожидается встреча Президента Украины с лидерами стран ЕС, Великобритании, ЕК, Евросовета, НАТО.
