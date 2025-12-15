"Скоординировали общие позиции". Зеленский провел переговоры со Стуббом в Берлине
Украина
"Скоординировали общие позиции". Зеленский провел переговоры со Стуббом в Берлине

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Владимир Зеленский перед рядом встреч, которые у него сегодня запланированы в Берлине, провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом.

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел положительные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом в Берлине.
  • Стало известно о согласовании общих позиций и следующих шагов перед встречами с партнерами в Германии.
  • Программа визита в Германию включает встречи с канцлером, президентами, участие в экономическом форуме и встречи с американской делегацией.

Зеленский и Стубб встретились в Берлине

Об этом глава государства сообщил после встречи.

Хорошая встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом. Сейчас много работы на дипломатическом направлении и мы обсудили ее результаты. Скоординировали также общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также поблагодарил Финляндию за поддержку.

Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции в ходе переговоров. Благодарен Алексу за постоянную координацию и помощь нашему государству.

Сегодня в Берлине Зеленский должен еще раз встретиться с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Также программой визита Президента Украины в Германию запланированы встречи с Канцлером Фридрихом Мерцом, Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Президентом Бундестага Юлией Клекнер, участие в закрытии Немецко-украинского экономического форума.

Вечером ожидается встреча Президента Украины с лидерами стран ЕС, Великобритании, ЕК, Евросовета, НАТО.

