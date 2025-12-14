Зеленский начал встречу с командой Трампа

Вечером 14 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что начал новый раунд мирных переговоров с американской делегацией.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, стороны намерены обсудить очень много важных деталей мирного плана.
- Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США Стив Виткофф.
Мирные переговоры выходят на новый уровень
Украинский лидер Владимир Зеленский 14 декабря прибыл с официальным визитом в Берлин, Германия.
Глава государства подтвердил, что сегодня состоится встреча с американской переговорной командой.
Затем Владимир Зеленский показал подготовку к встрече с командой Дональда Трамп.
По словам главы государства, много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работает украинская делегация.
В 17:23 украинский лидер сообщил о старте встречи с американской и немецкой командами.
