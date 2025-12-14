Зеленский начал встречу с командой Трампа
Зеленский начал встречу с командой Трампа

Владимир Зеленский
Мирные переговоры выходят на новый уровень
Вечером 14 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что начал новый раунд мирных переговоров с американской делегацией.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, стороны намерены обсудить очень много важных деталей мирного плана.
  • Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

Украинский лидер Владимир Зеленский 14 декабря прибыл с официальным визитом в Берлин, Германия.

Глава государства подтвердил, что сегодня состоится встреча с американской переговорной командой.

Фокусируемся на том, как надежно обеспечить безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжение России никогда не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Затем Владимир Зеленский показал подготовку к встрече с командой Дональда Трамп.

По словам главы государства, много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работает украинская делегация.

Главное, чтобы все шаги, согласованные с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности. Только надежные гарантии сработают на мир. Рассчитываем, что партнеры тоже и дальше будут работать конструктивно.

В 17:23 украинский лидер сообщил о старте встречи с американской и немецкой командами.

