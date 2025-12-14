Гарантия безопасности для Украины. Кто заблокировал идею со вступлением в НАТО

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности в рамках переговоров вокруг “мирного плана” американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Главная цель Украины – не допустить повторного вторжения РФ.
- США готовы предоставить Киеву альтернативные гарантии безопасности.
С заявлением по этому поводу Владимир Зеленский выступил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.
Глава государства обратил внимание на то, что целью Украины изначально было вступление в НАТО.
По убеждению украинского лидера, это были бы реальные гарантии безопасности в сложившейся ситуации.
По словам Зеленского, это уже компромисс со стороны Украины.
Ранее СМИ сообщили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.
