Гарантия безопасности для Украины. Кто заблокировал идею со вступлением в НАТО

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности в рамках переговоров вокруг “мирного плана” американского лидера Дональда Трампа.

С заявлением по этому поводу Владимир Зеленский выступил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Глава государства обратил внимание на то, что целью Украины изначально было вступление в НАТО.

По убеждению украинского лидера, это были бы реальные гарантии безопасности в сложившейся ситуации.

Такое направление некоторые партнеры и Соединенные Штаты Америки, и в Европе, не поддержали. Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии, подобные статье 5, от Соединенных Штатов Америки для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии и т.д., эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, это уже компромисс со стороны Украины.