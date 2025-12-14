Гарантия безопасности для Украины. Кто заблокировал идею со вступлением в НАТО
Гарантия безопасности для Украины. Кто заблокировал идею со вступлением в НАТО

Рютте
Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности в рамках переговоров вокруг “мирного плана” американского лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Главная цель Украины – не допустить повторного вторжения РФ.
  • США готовы предоставить Киеву альтернативные гарантии безопасности.

С заявлением по этому поводу Владимир Зеленский выступил во время онлайн-общения с журналистами по дороге в Берлин.

Глава государства обратил внимание на то, что целью Украины изначально было вступление в НАТО.

По убеждению украинского лидера, это были бы реальные гарантии безопасности в сложившейся ситуации.

Такое направление некоторые партнеры и Соединенные Штаты Америки, и в Европе, не поддержали. Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии, подобные статье 5, от Соединенных Штатов Америки для нас и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран: Канады, Японии и т.д., эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, это уже компромисс со стороны Украины.

Ранее СМИ сообщили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО, которые будут утверждены Конгрессом и будут иметь обязательную силу.

