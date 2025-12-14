Гарантії безпеки для України. Хто заблокував ідею зі вступом до НАТО

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, США і деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО як гарантію безпеки у межах переговорів довкола “мирного плану” американського лідера Дональда Трампа.

США не хочуть бачити Україну в НАТО

З заявою з цього приводу Володимир Зеленський виступив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

Глава держави звернув увагу на те, що ціллю України з самого початку був вступ до НАТО.

На переконання українського лідера, це були б реальні гарантії безпеки у ситуації, що склалася.

Такий напрямок деякі партнери, і Сполучені Штати Америки, і в Європі, не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії, подібні до статті 5, від Сполучених Штатів Америки для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн: Канади, Японії тощо, ці гарантії безпеки для нас — це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, це вже компроміс з боку України.