Гарантії безпеки для України. Хто заблокував ідею зі вступом до НАТО

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, США і деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО як гарантію безпеки у межах переговорів довкола “мирного плану” американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Головна ціль України — не допустити повторного вторгнення РФ.
- США готові дати Києву альтернативні гарантії безпеки.
США не хочуть бачити Україну в НАТО
З заявою з цього приводу Володимир Зеленський виступив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.
Глава держави звернув увагу на те, що ціллю України з самого початку був вступ до НАТО.
На переконання українського лідера, це були б реальні гарантії безпеки у ситуації, що склалася.
За словами Зеленського, це вже компроміс з боку України.
Раніше ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу.
