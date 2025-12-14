Зеленський розпочав зустріч з командою Трампа

Ввечері 14 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що розпочав новий раунд мирних перемовин з американською делегацією.
Головні тези:
- За словами Зеленського, сторони планують обговорити дуже багато важливих деталей мирного плану.
- Американську делегацію очолює спецпредставник президента США Стів Віткофф.
Мирні перемовини виходять на новий рівень
Український лідер Володимир Зеленський 14 грудня прибув з офіційним візитом до Берліну, Німеччина.
Глава держави підтвердив, що сьогодні відбудеться зустріч з американською переговорною командою.
Згодом Володимир Зеленський показав підготовку до зустрічі з командою Дональда Трамп.
За словами глави держави, є багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працює українська делегація.
О 17:23 український лідер повідомив про старт зустрічі з американською та німецькою командами.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-