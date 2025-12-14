Зеленський розпочав зустріч з командою Трампа
Володимир Зеленський
Ввечері 14 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що розпочав новий раунд мирних перемовин з американською делегацією.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, сторони планують обговорити дуже багато важливих деталей мирного плану.
  • Американську делегацію очолює спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Український лідер Володимир Зеленський 14 грудня прибув з офіційним візитом до Берліну, Німеччина.

Глава держави підтвердив, що сьогодні відбудеться зустріч з американською переговорною командою.

Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згодом Володимир Зеленський показав підготовку до зустрічі з командою Дональда Трамп.

За словами глави держави, є багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працює українська делегація.

Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно.

О 17:23 український лідер повідомив про старт зустрічі з американською та німецькою командами.

